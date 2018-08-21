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﻿منظمة مغربية تحذر من ظاهرة هجرة القاصرين إلى اوروبا

﻿منظمة مغربية تحذر من ظاهرة هجرة القاصرين إلى اوروبا
الثلاثاء ٢١ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

حذرت منظمة حقوقية مغربية من تنامي زحف ظاهرة هجرة القاصرين المغاربة نحو إسبانيا وباقي الدول الأوربية وذلك بعد معاينة ميدانية بينت مأساة إنسانية حقيقية تختزنها محاولات هجرة هؤلاء القاصرين نحو الجارة إسبانيا.

العالم - المغرب

وأكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن هؤلاء القاصرين يتوزعون بنقط بعينها شمال المغرب، من بينها منطقة بني أنصار نواحي الناظور وعلى طول الشريط الممتد من مدينة الفنيدق إلى مدينة طنجة.

وقالت في بلاغ لها ارسل ل«القدس العربي» أن مجموعة من القاصرين المغاربة يعيشون وضعية مزرية تدمي القلب قبل العين وذلك نتيجة تعرضهم لشتى أنواع التنكيل وسوء المعاملة دون تغييب الاستغلال الجنسي الذي يتربص بهم في كل لحظة وحين بسبب نومهم في العراء، حيث يجدهم بعض الباحثين عن تفريغ نزواتهم الجنسية لقمة سائغة سهلة المنال بفعل ظروفهم.

ودعت إلى إلزامية القطع مع المقاربة الأمنية التي تنهجها أوروبا بشراكة مع المغرب في تأكيد منه على التعجيل بوضع استراتيجية واضحة المعالم بعيدا عن الحملات الموسمية.

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﻿منظمة مغربية تحذر من ظاهرة هجرة القاصرين إلى اوروبا

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