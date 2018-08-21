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زاخاروفا تعلن عن موقف بلادها من تصريحات امريكا حول سوريا

زاخاروفا تعلن عن موقف بلادها من تصريحات امريكا حول سوريا
الثلاثاء ٢١ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن تصريحات الخارجية الأمريكية، حول عدم استعداد روسيا لتنفيذ التزاماتها في سوريا غريبة، مؤكدة ان روسيا تواصل العمل لتحقيق التسوية السورية.

العالم-سوريا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات نائب وزير الخارجية الأمريكي، حول عدم استعداد روسيا لتنفيذ التزاماتها في سوريا غريبة، مؤكدة أن روسيا تواصل العمل لتحقيق التسوية السورية.

وجاء في بيان نشر على موقع الخارجية في حديث حول تصريحات نائب وزير الخارجية الأمريكية بشأن شكوكه من استعداد روسيا لتنفيذ التزاماتها في سوريا: "بالنسبة لنا هذه التصريحات تبدو غريبة، لأنه بمبادرة روسيا بالذات عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي واتخذ قرار حول تشكيل لجنة دستورية للعمل في جنيف."

وتابع البيان: "لا توجد لدينا أجندة مخفية في سوريا ولن تكون، نعتزم مواصلة العمل الدؤوب المتعدد الاتجاهات على أساس قانوني دولي من أجل تسوية الأزمة السورية.. ننتظر من جميع الشركاء الدوليين، بمن فيهم الولايات المتحدة، التصرف بشكل مماثل وعدم النظر للوضع في سوريا من خلال منظور مواقفهم الجيوسياسية."

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