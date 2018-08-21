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ألمانيا ترفض رسميا دعوة بوتين بخصوص سوريا

ألمانيا ترفض رسميا دعوة بوتين بخصوص سوريا
الثلاثاء ٢١ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

اعتبرت الحكومة الألمانية النقاش الذي تديره روسيا بشأن إعادة إعمار المناطق المدمرة بسوريا أمرا سابقا لأوانه.

العالم- سوريا

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتفن زايبرت امس الاثنين، بالعاصمة الألمانية برلين إنه يجب السعي أولا للتوصل إلى “اتفاق سلام سياسي في البداية” في سوريا.

وأضاف زايبرت قائلا: “لذلك ليس منطقيا الآن بالنسبة للحكومة الألمانية أن تنشغل بمسألة إعادة الإعمار التي ستكون ضرورية بعد ذلك”.

وأشار إلى أنه: صحيح أن المعارك هدأت في بعض المناطق، إلا أن هناك خطر حدوث “كارثة إنسانية” في محافظة إدلب.

تصريح المسؤول الألماني يأتي بعد يومين من زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى برلين ولقائه بميركل، لمناقشة الملف السوري وملفات إقليمية أخرى، حيث تركز موسكو على ملف إعادة الإعمار واللاجئين السوريين.

وسبق لبوتين أن ناشد دول الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدة في إعادة إعمار سوريا، وناقش بوتين إمكانات تحقيق استقرار في البلاد خلال مباحثاته الأخيرة مع ميركل أول أمس السبت في ألمانيا.

وتعول روسيا على أن الأوروبيين سيشاركون أيضا في إعادة إعمار المدن المدمرة بالنظر إلى احتمالية عودة لاجئين سوريين إلى بلادهم، ولكن الأوروبيين يتريثون لأن كثيرا من اللاجئين ربما يرغبون في البقاء بالخارج، طالما لم يتم التوصل لاتفاق سلام.

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