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عقوبات أمريكية جديدة على موسكو بذريعة أنشطتها السيبرانية

عقوبات أمريكية جديدة على موسكو بذريعة أنشطتها السيبرانية
الثلاثاء ٢١ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على روسيا، تتعلق بأنشطتها السيبرانية المزعومة وقضية كوريا الشمالية.

العالم - اقتصاد

وقالت الوزارة الأميركية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن فرضت عقوبات على مواطنين روسيين، بالإضافة إلى شركتين، إحداهما روسية والثانية سلوفاكية بسبب "أنشطة سيبرانية خبيثة".

وأوضحت الخزانة الأميركية أن الشركتين هما "فيلا مارين" المسجلة في مدينة سان بطرسبورغ الروسية و"لاتسنو" المسجلة في سلوفاكيا. وأضافت أن الشركتين والشخصين المذكورين على صلة بشركة "دايف تكنو سيرفسيز" الروسية التي تعرضت للعقوبات في وقت سابق.

بالإضافة إلى ذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتين روسيتين، هما "بريموريه ماريتايم لوجيستيكس" و"غودزون شيبينغ"، وعلى 6 سفن روسية، متهمة إياها بتوريد الوقود إلى كوريا الشمالية انتهاكا للعقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ.

وقالت نائبة وزير الخزانة الأميركي سيغال مانديلكر إن الولايات المتحدة ستفرض مزيدا من العقوبات على روسيا "إن لم تغير سلوكها".

 

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