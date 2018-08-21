قرار جمهوري من الرئيس المصري تزامنا مع عيد الأضحى

العالم- مصر

فوفقا لصحيفة "الأهرام" المصرية، أفرج قطاع السجون عن 2376 من نزلاء السجون، من بينهم 627 غارما وغارمة، تنفيذا لقرار الرئيس بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

ويأتي ذلك القرار تفعيلاً لمبادرة رئيس الجمهورية "سجون بلا غارمين"، للإفراج عن الغارمين المودعين بالسجون باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع، بما يتيح رعايتهم واحتواءهم وتأهيلهم.

وتم الإفراج عن عدد 627 غارما وغارمة عقب سداد مديونياتهم، من خلال تمويل صندوق "تحيا مصر"، وبعض منظمات المجتمع المدني.

كما تم تنفيذ القرار رقم (391/2018) الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 661 نزيلاً، إفراجا شرطيا.