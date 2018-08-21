بالفيديو.. المصريون يحتفلون بأجواء العيد باقامة الصلاة والتبرع بالأضاحي 

العالم - خاص بالعالم

يحتفل المصريون بأجواء عيد الأضحى المبارك بعاداتهم الخاصة أضافة إلى اقامة صلاة العيد و التبرع بالأضاحي، ويمثل العيد فرصة للتجمع والفرح وتبادل التهاني بين المصريين على اختلاف طوائفهم.

ولا يجد المصريون فرصة للتجمع والفرح أفضل من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك فبعد أن يفرغوا من الصلاة ينتشرون في الشوارع ويتبادلون التهاني تاركين وراء ظهورهم ضغوط الحياة اليومية.

ومع انشغال غالبية الناس في الاحتفال بالعيد هناك مهن لا تعرف الاستمتاع بالعيد نظرا لطبيعة عملهم ، وأهم ما يميز عيد الأضحى هو ذبح الأضاحي حيث تلتف الأسرة لمشاهدة الأضحية وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين اقتداء برسول الله صلي الله عليه وآله سلم.

ولا يعد عيد الأضحي مناسبة دينية فحسب، بل اجتماعية أيضا تجمع المصريين على اختلاف طوائفهم من خلال تفاصيل بسيطة اعتادوا أن يصنعوا منها احتفالا مختلفاً بالعيد.

التفاصيل في الفيديو المرفق..