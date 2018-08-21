مسلمو "درانسي" يؤدون صلاة العيد في أجواء روحانية بفرنسا!

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حضر النائب الأول لرئيس بلدية درانسي عند الساعة الثامنة والنصف صباحًا، السيد مونجو؛ للسلام على المسلمين، وتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك، معبرًا عن سعادته للقائه بالجالية المسلمة التي لها مكانتها المرموقة في مدينة درانسي لحسن تعاملهم وتعاونهم مع الجاليات الأخرى بالمدينة.

وأكد النائب الأول للحاضرين أن البلدية دائمًا ما تتخذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أمور الساكنين فيها، وفِي مقدمتهم المسلمون؛ لاندماجهم مع المجتمع الفرنسي، واحترامهم لقوانين وأنظمة الجمهورية الفرنسية.

إثر ذلك، تقدم الشيخ نور الدين محمد طويل إمام وخطيب المركز الثقافي الإسلامي بدرانسي شمال باريس في فرنسا، للصلاة وإلقاء خطبة العيد، والتي بين فيها موقف الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- في خطبته عند حجة الوداع، حين نادى بالمحافظة على الدماء وعدم إراقتها؛ لأن ذلك مما يهدد الإنسانية التي جاءت الأديان لاحترامها.

وأضاف أن عيد الأضحى جاء ليذكرنا قوة إيمان إبراهيم الخليل لما أمره المولى بذبح ابنه، فأراد الامتثال لأمر الله هو وابنه إسماعيل، ففداه المولى بذبحٍ عظيم، وترك ذكره في الآخرين.

وفِي الختام، دعا الله تعالى أن يعيد على الأمة الإسلامية تلك المناسبة وقد لبست ثوب العز والكرامة، وأن يحفظ بلاد الحرمين وقيادتها الرشيدة من كل سوء ومكروه.