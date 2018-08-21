البث المباشر
مراسل العالم : اطلاق النار على "شرعي هيئة تحرير الشام" المدعو "أبو اليقظان المصري" في قرية برنة بريف حلب الجنوبي الغربي من قبل مسلح مجهول التبعية، بحسب تنسيقيات المسلحين
مراسل العالم في حجة: طيران العدوان السعودي يشن اكثر من 25 غارة على مناطق متفرقة بمديريتي حرض وميدي
مراسل العالم : وحدة سلاح المدفعية تدك تجمعات المرتزقة بالصوح قبالة نجران محققة اصابات مباشرة
مراسل العالم :القوة الصاروخية الصاروخ اطلق على مقر عمليات قوى الغزو بالساحل الغربي
مراسل العالم : القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخ بالستي قصير المدى على تجمعات الغزاة والمرتزقة بالساحل الغربي
مراسل العالم في صعدة: قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية
اسقاط طائرتي تجسس ومصرع مرتزقة بينهم سودانيون في كسر زحف بجيزان
100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى
الحكومة المغربية تقرّ مشروع قانون يعيد العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية
صواريخ عدة تستهدف العاصمة الأفغانية كابل ولا ضحايا

مسلمو "درانسي" يؤدون صلاة العيد في أجواء روحانية بفرنسا!

مسلمو
الثلاثاء ٢١ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

أدى المسلمون في المركز الثقافي الإسلامي بدرانسي شمال باريس في فرنسا، صلاة عيد الأضحى المبارك اليوم، في جوٍ روحاني تحيطه بهجة العيد، فرحين بما مَن الله عليهم من نعمة اللقاء على المحبة والرحمة.

العالم - منوعات 

حضر النائب الأول لرئيس بلدية درانسي عند الساعة الثامنة والنصف صباحًا، السيد مونجو؛ للسلام على المسلمين، وتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك، معبرًا عن سعادته للقائه بالجالية المسلمة التي لها مكانتها المرموقة في مدينة درانسي لحسن تعاملهم وتعاونهم مع الجاليات الأخرى بالمدينة.

وأكد النائب الأول للحاضرين أن البلدية دائمًا ما تتخذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أمور الساكنين فيها، وفِي مقدمتهم المسلمون؛ لاندماجهم مع المجتمع الفرنسي، واحترامهم لقوانين وأنظمة الجمهورية الفرنسية.

إثر ذلك، تقدم الشيخ نور الدين محمد طويل إمام وخطيب المركز الثقافي الإسلامي بدرانسي شمال باريس في فرنسا، للصلاة وإلقاء خطبة العيد، والتي بين فيها موقف الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- في خطبته عند حجة الوداع، حين نادى بالمحافظة على الدماء وعدم إراقتها؛ لأن ذلك مما يهدد الإنسانية التي جاءت الأديان لاحترامها.

وأضاف أن عيد الأضحى جاء ليذكرنا قوة إيمان إبراهيم الخليل لما أمره المولى بذبح ابنه، فأراد الامتثال لأمر الله هو وابنه إسماعيل، ففداه المولى بذبحٍ عظيم، وترك ذكره في الآخرين.

وفِي الختام، دعا الله تعالى أن يعيد على الأمة الإسلامية تلك المناسبة وقد لبست ثوب العز والكرامة، وأن يحفظ بلاد الحرمين وقيادتها الرشيدة من كل سوء ومكروه.

روابط ذات صلة

بالصور: عيد الأضحى.. بين الثقافة والتقليد!

فيديو: الداعية العريفي يثير الجدل بأول أيام عيد الأضحى!!

الجالية المسلمة في هولندا تحتفل بعيد الأضحى

يوم عرفة وعيد الأضحى... مظاهر الوحدة الإسلامية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

مركز المصالحة: المسلحون يتحضرون لمهاجمة الجيش السوري

المغرب يستعين بكندا للكشف عن موارده الطبيعية

كاتب صهيوني يحرّض على كوربين.. بماذا طالب حزبه؟

محادثات روسية مع مصر حول مروحيات كا-52 ك

الدفاع الروسية: سنواصل التعاون العسكري مع إيران

"صدام" يتجول في شوارع تعز ويحدث ردود أفعال واسعة!!

ماهي التطورات الاخيرة في ادلب

منظمة مصايد الأسماك الإيرانية: أميركا تختلق الشبهات باستمرار حول الصيد الإيراني بالخليج الفارسي

مسلمو "درانسي" يؤدون صلاة العيد في أجواء روحانية بفرنسا!

تسييس الحج ... الأهداف و العواقب

ما هي رسالة المناورات البحرية الإيرانية في مضيق هرمز؟

بوتين يبحث هذا الموضوع هاتفيا مع العاهل الأردني

كابول.. لا يوجد من العيد إلا اسمه

ما اهمية الطريق التجاري بين القرم وبحر قزوين؟

فلسطين.. تعميق الاستيطان انعكاس لسياسة "صفقة ترامب"

قرار جمهوري من الرئيس المصري تزامنا مع عيد الأضحى

الهند.. نزوح أكثر من مليون شخص بسبب الفيضانات

بيونغ يانغ: التوقيع على إعلان انتهاء الحرب الكورية "ضروري"

كيف تفاعلت الصحافة العربية مع أول مقاتلة ايرانية محلية الصنع؟

بالفيديو.. من هم المعفیین من قانون التجنيد الالزامي في المغرب؟!

الأکثر مشاهدة