محادثات روسية مع مصر حول مروحيات كا-52 ك

العالم- مصر

وكشف مساعد للرئيس الروسي للصحفيين أن المباحثات الجارية مع مصر تتعلق بتزويد سفينتي الأسطول المصري من نوع "ميسترال" بمعدات روسية الصنع.

وأوضح فلاديمير كوجين، مساعد الرئيس الروسي للتعاون العسكري التقني، أن المعدات المراد تركيبها على حاملتي طائرات الهليكوبتر المصريتين هي أنظمة الأسلحة وإدارة النيران.

وتعد مروحيات "كا 52 ك" تعديلا للمروحية الهجومية "كا 50" والمعروفة بـ"القرش الأسود"، وهي مصممة للكشف وتحديد الأهداف المختلفة، المتحركة منها والثابتة، إضافة إلى تدمير المدرعات والمروحيات المعادية والطائرات المحلقة على ارتفاع منخفض.

والسمة الرئيسية المميزة للنسخة البحرية للمروحية هي النظام الناقل، والذي يسمح بطي شفرات المروحية لتناسب السفينة الحاملة "ميسترال".