هكذا روسيا تعلق على شروط ترامب لرفع العقوبات

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وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "نرحب بالطبع بالتصريحات التي تؤكد على الاستعداد للتعاون، لكننا سنرحب أكثر بأفعال ملموسة".

وأشار بيسكوف إلى أن الكرملين يود سماع المزيد من التفاصيل من الولايات المتحدة، بشأن أي تعاون مقترح في سوريا وأوكرانيا، وأن على كييف أن تتخذ أيضا خطوات إيجابية.

وأضاف: "علينا أن نكون محددين بشأن ما هو متوقع من روسيا فيما يتعلق بأوكرانيا، والسبب في عدم توقع أي شيء من السلطات الأوكرانية".

وكان ترامب قد قال لرويترز الاثنين، إنه لن ينظر في رفع العقوبات عن روسيا، إلا إذا فعلت شيئا إيجابيا من أجل الولايات المتحدة، وعلى سبيل المثال في سوريا، أو في أوكرانيا.

وأبدى الرئيس الأميركي رغبته مرارا في تحسين العلاقات مع موسكو، لكن رغم اجتماعه مع الرئيس فلاديمير بوتين الشهر الماضي توترت العلاقات أكثر، بعد إعلان واشنطن فرض عقوبات جديدة على روسيا.