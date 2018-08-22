إدانة المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية بالاحتيال

العالم - الاميركيتان

وفي الوقت الذي قرر فيه القاضي إبطال محاكمة جزئية بـ10 اتهامات لم تتوصل هيئة المحلفين إلى قرار بشأنها، دانت الهيئة مانافورت ببقية التهم الثماني والتي تتضمن 5 تهم بالاحتيال الضريبي واتهامان بالاحتيال المصرفي وتهمة واحدة بعدم التصريح عن امتلاكه حسابات في مصارف أجنبية.

والإدانة بتهم الاحتيال المصرفي تعني نظريا قضاء مانافورت البالغ 69 عاما بقية حياته في السجن، إلا أن خبيرا قانونيا أوضح أن العقوبة لن تتخطى في الواقع 10 سنوات.

وقضية مانافورت نجمت عن التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر في احتمال تدخل روسيا في الانتخابات واحتمال حصول تواطؤ بين حملة ترامب وموسكو، وتعتبر اختبارا هاما للتحقيق.

وطُرحت القضية أمام هيئة المحلفين بعد 12 يوما من الاستماع لشهادات بوجود حسابات مصرفية سرية وخيانة وإنفاق باذخ لشراء منازل وسيارات وثياب.

من جهته، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أسفه لإدانة مانافورت بتهم احتيال، واصفا إياه بأنه "رجل جيد".

وقال ترامب للصحفيين لدى وصوله إلى فرجينيا الغربية: "أنا حزين جدا لهذا الأمر"، معتبرا أن الإدانة جزء من "حملة اضطهاد" أعقبت انتخابات 2016.

وبالرغم من إعراب ترامب عن أسفه، إلا أنه سعى لإبعاد نفسه عن مانافورت الذي لعب دورا محوريا في تأمين فوزه بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2016.

وقال الرئيس الأمريكي: "لقد عمل لصالح الكثير من الناس"، مشيرا إلى حملات سابقة للرئيس الراحل رونالد ريغان والمرشح لمنصب نائب الرئيس بوب دول.

وأضاف: "ما حصل لا علاقة له بالتواطؤ الروسي".