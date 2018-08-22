البث المباشر
بولتون: الأزمة مع تركيا يمكن أن تنتهي "فورا" إذا فعلت الصواب وأطلقت سراح القس برانسون دون شروط
بولتون: سأناقش مع نظيري الروسي ما يمكن لأمريكا وروسيا وغيرهما فعله لحل الصراع في سوريا
بولتون: بوتين أبلغ أمريكا بأن روسيا لا يمكنها تحقيق انسحاب القوات الإيرانية من سوريا
بولتون: لا تفاهم بين أمريكا وروسيا بخصوص خطط الرئيس الأسد لاستعادة السيطرة على إدلب
مراسل العالم : اطلاق النار على "شرعي هيئة تحرير الشام" المدعو "أبو اليقظان المصري" في قرية برنة بريف حلب الجنوبي الغربي من قبل مسلح مجهول التبعية، بحسب تنسيقيات المسلحين
مراسل العالم في حجة: طيران العدوان السعودي يشن اكثر من 25 غارة على مناطق متفرقة بمديريتي حرض وميدي
رويترز: هزة أرضية بقوة 7 درجات تضرب شمال فنزويلا
رويترز: محامي ترامب السابق يقر بترتيب دفعات مالية تهدف إلى التأثير على العملية الانتخابية
رويترز: محامي ترامب السابق يقر أمام قاض فيدرالي بتهم الاحتيال والتهرب الضريبي
مراسل العالم : وحدة سلاح المدفعية تدك تجمعات المرتزقة بالصوح قبالة نجران محققة اصابات مباشرة

إدانة المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية بالاحتيال

إدانة المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية بالاحتيال
الأربعاء ٢٢ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

دانت هيئة المحلفين الأمريكية بول مانافورت المدير السابق لحملة دونالد ترامب الانتخابية بالاحتيال، في أول محاكمة تنجم عن التحقيق في تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات الرئاسية.

العالم - الاميركيتان

وفي الوقت الذي قرر فيه القاضي إبطال محاكمة جزئية بـ10 اتهامات لم تتوصل هيئة المحلفين إلى قرار بشأنها، دانت الهيئة مانافورت ببقية التهم الثماني والتي تتضمن 5 تهم بالاحتيال الضريبي واتهامان بالاحتيال المصرفي وتهمة واحدة بعدم التصريح عن امتلاكه حسابات في مصارف أجنبية.

والإدانة بتهم الاحتيال المصرفي تعني نظريا قضاء مانافورت البالغ 69 عاما بقية حياته في السجن، إلا أن خبيرا قانونيا أوضح أن العقوبة لن تتخطى في الواقع 10 سنوات.

وقضية مانافورت نجمت عن التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر في احتمال تدخل روسيا في الانتخابات واحتمال حصول تواطؤ بين حملة ترامب وموسكو، وتعتبر اختبارا هاما للتحقيق.

وطُرحت القضية أمام هيئة المحلفين بعد 12 يوما من الاستماع لشهادات بوجود حسابات مصرفية سرية وخيانة وإنفاق باذخ لشراء منازل وسيارات وثياب.

من جهته، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أسفه لإدانة مانافورت بتهم احتيال، واصفا إياه بأنه "رجل جيد".

وقال ترامب للصحفيين لدى وصوله إلى فرجينيا الغربية: "أنا حزين جدا لهذا الأمر"، معتبرا أن الإدانة جزء من "حملة اضطهاد" أعقبت انتخابات 2016.

وبالرغم من إعراب ترامب عن أسفه، إلا أنه سعى لإبعاد نفسه عن مانافورت الذي لعب دورا محوريا في تأمين فوزه بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2016.

وقال الرئيس الأمريكي: "لقد عمل لصالح الكثير من الناس"، مشيرا إلى حملات سابقة للرئيس الراحل رونالد ريغان والمرشح لمنصب نائب الرئيس بوب دول.

وأضاف: "ما حصل لا علاقة له بالتواطؤ الروسي".

روابط ذات صلة

ترامب "حزين" لادانة مدير حملته السابق بتهم احتيال

شاهد: ترامب يخشى الكلام عن التدخل الروسي تحت القسم

الخارجية الأمريكية تتحدث عن لقاء بوتين وترامب في هلسنكي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

إدانة المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية بالاحتيال

الملك المغربي يفرج عن بعض معتقلي حراك الريف

ما هي كمية الكربوهيدرات اليومية التي تساعد في إطالة العمر؟

اعترافات خطيرة: "إسرائيل" دعمت "النصرة"؛ وتركيا "داعش"

تطبيق هاتف ذكي لتنظيم تناول القهوة !

النيابة العامة السعودية تطلب الإعدام لخمسة نشطاء

مناورات تركيا في إدلب ومصيرها

المسلمون حول العالم يحتفلون بعيد الأضحى المبارك +صور

مساعد رئيس الجمهورية.. ايران لن تتفاوض من جديد مع من نكثوا عهودهم!

 آلاف الاشخاص يغادرون إدلب باتجاه مناطق سيطرة الحكومة

شاهد: ترامب يخشى الكلام عن التدخل الروسي تحت القسم

ما هي الفصائل المسلحة المتبقية شمال سوريا؟

بغداد تطالب باستثناءات من عقوبات واشنطن على طهران

شاهد.. البحرين توقف إصدار تأشيرات جديدة للقطريين

حزب الطالباني: سنتحالف مع المحور المنسجم مع برنامجنا

زلزال بقوة 6.7 ريختر يضرب دولة فانواتو بالمحيط الهادي

قيادي في "المحور الوطني" ينفي وجود اتفاق مع "الفتح" لتشكيل الكتلة الأكبر

المانيا تفرض شروط موجعة على أردوغان للحصول على المساعدات ..فما هي ؟

تدريبات عسكرية بحرية مشتركة بين تونس و كندا

روحاني يهنئ زعماء العالم الاسلامي بعيد الأضحى المبارك

الأکثر مشاهدة