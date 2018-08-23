بعد تركيا والصين وأوروبا.. ترامب يبدأ الضغط علي جنوب أفريقيا!

العالم - الأميركيتان

وكتب ترامب على تويتر: "طلبت من وزير الخارجية مايك بومبيو أن ينظر بعناية فائقة الاستيلاء على الأراضي والمزارع في جنوب أفريقيا، فضلا عن نزع الملكية وقتل الفلاحين على نطاق واسع".

وتأتي مطالبة ترامب هذه عقب برنامج لقناة" فوكس نيوز" ذكرت فيه أن حكومة جنوب أفريقيا تسلب الأرض من المزارعين البيض.

يذكر أن مصادرة الأراضي وقتل المزارعين من الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا تجري على مدار عقود بعد سقوط نظام الفصل العنصري عام 1994، وتم تغطيتها على نطاق واسع في العديد من الأفلام الوثائقية والأدبية.

(وكالات)