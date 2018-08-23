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جنوب أفريقيا تطالب بتوضيح حول تغريدة ترامب عن مصادرة أراضي البيض

جنوب أفريقيا تطالب بتوضيح حول تغريدة ترامب عن مصادرة أراضي البيض
الخميس ٢٣ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٨:٥٩ بتوقيت غرينتش

تغريدة الرئيس الأمريكي حول إصلاحات ملكية الأراضي في جمهورية جنوب أفريقيا أثارت جدلاً وتوتراً بين البلدين.

العالم - أفريقيا 

أعلنت هيئة البث الحكومية في جنوب أفريقيا اليوم الخميس أن مكتب الرئاسة سيسعى للحصول على توضيح من السفارة الأمريكية بشأن تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مصادرة الحكومة لأراضٍ من مزارعين بيض.

وكتب ترامب مساء أمس الأربعاء على تويتر يقول إنه سيطلب من وزير الخارجية الأمريكي دراسة قضية " الإستيلاء على أراضٍ ومزارع ونزع ملكياتها في جنوب أفريقيا وقتل لمزارعين على نطاق واسع".

وقالت "كوسيلا ديكو" المتحدثة بإسم رئيس الجنوب الأفريقي "سيريل رامابوسا" اليوم الخميس إن ترامب حصل على معلومات خاطئة بشأن إصلاحات ملكية الأراضي التي تعتزم جنوب أفريقيا تنفيذها.

وأضافت ديكو : لاحظت الرئاسة تغريدة ترامب التي نرى أنها بُنيت على معلومات خاطئة... سنتعامل مع الأمر عبر القنوات الدبلوماسية.

في جنوب إفريقيا يمتلك المواطنون السود الذين يشكلون 80% من السكان البالغ عددهم ما يقارب 58 مليون نسمة، 4% فقط من الأراضي الزراعية في البلاد، وفقاً لبيانات الحكومة، ويمتلك البيض 72% من تلك الأراضي. ويريد الآن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الذي يتولى السلطة منذ عام 1994 تحويل 30% من الأراضي الزراعية من ملكية البيض إلى السود. 

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