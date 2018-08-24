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واشنطن تعلن موعد تنفيذ العقوبات ضد موسكو بقضية "سكريبال"

واشنطن تعلن موعد تنفيذ العقوبات ضد موسكو بقضية
الجمعة ٢٤ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

أفاد ممثل وزارة الخارجية الأمريكية، بأن عقوبات الولايات المتحدة ضد روسيا بخصوص "قضية سكريبال" ستدخل حيز التنفيذ في 27 آب/أغسطس، بعد صدورها رسميا في السجل الفيدرالي.

العالم - اوروبا

وقال ممثل الوزارة لوكالة "سبوتنيك": "فترة الإشعار المنصوص عليها في القانون… انتهت في 22 آب/أغسطس. وقعنا على مذكرة في السجل الفيدرالي، الذي يدخل العقوبات حيز التنفيذ ونتوقع، أن تصدر في 27 آب/أغسطس".

وكانت الشرطة البريطانية قد عثرت على ضابط الاستخبارات الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته يوليا، بعد أن فقدا الوعي إثر تعرّضهما لتسمم في سالزبوري، في الرابع من شهر آذار الماضي.

ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234". وقامت عدة دول بطرد دبلوماسيين روس تضامنا مع بريطانيا في القضية.

من جانبها، نفت روسيا مرارا وتكرارا علاقتها بهذا الحادث، مشيرة بأنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية لديها وفقا لمنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

هذا وكانت روسيا قد تقدمت بعدة أسئلة في آذار/مارس الماضي، إلى الجانب البريطاني بشأن قضية سكريبال، ونشرت وزارة الخارجية الروسية الأسئلة التي أرسلتها السفارة الروسية لدى المملكة المتحدة إلى وزارة الخارجية البريطانية فيما يتعلق بقضية سكريبال، التي تحاول لندن إلصاقها بموسكو.

من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق من شهر أغسطس/آب أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على موسكو في 22 آب/أغسطس الجاري، بسبب استخدام روسيا المزعوم لأسلحة كيميائية في سالزبوري.

ويفترض أن تكون هذه العقوبات من حزمتين. الحزمة الأولى ستدخل حيز التنفيذ بعد 15 يوم، وتفرض حظر توريد المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا.

وتتضمن الحزمة الثانية، التي ستدخل حيز التطبيق في غضون 90 يوم، تخفيضا في مستوى العلاقات الدبلوماسية، وفرض حظر على الرحلات الجوية التي تقوم بها شركة الطيران الروسية "آيروفلوت"، والوقف شبه الكامل للصادرات الأمريكية في روسيا.

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