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ترودو يجدد مخاوف بلاده من سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان

ترودو يجدد مخاوف بلاده من سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان
الجمعة ٢٤ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن بلاده تجري محادثات دبلوماسية مع السعودية، لكنه جدد في الوقت ذاته مخاوفه من سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان.

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وقال ترودو للصحفيين، الخميس "نواصل التعامل دبلوماسيا مع السعودية، وأعتقد أنه من المهم أن تكون لنا علاقات إيجابية مع الدول في جميع أنحاء العالم".

وتابع: "في الوقت ذاته نعبر عن مخاوفنا إزاء الحكم الذي أصدرته السعودية ومخاوفنا بشأن الدفاع عن حقوق الإنسان وقيمنا المشتركة في جميع أنحاء العالم".

وأكد ترودو في وقت سابق، أن كندا لا تريد أن تكون علاقاتها مع السعودية سيئة، لكنها ستواصل الحديث عن قضايا حقوق الإنسان.

فيما دعا وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الجانب الكندي إلى "تصحيح الخطأ" الذي ارتكبه.

وتشهد العلاقات بين كندا والسعودية توترا بعد انتقاد كندا للمملكة بسبب اعتقال نشطاء حقوق الإنسان. واعتبرت السعودية هذا الأمر تدخلا في شؤونها الداخلية واستدعت سفيرها من كندا، وطردت السفير الكندي لديها، واتخذت إجراءات اقتصادية ضد أوتاوا.

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