البث المباشر
مصدر عسكري في نجران: قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة الجيش السعودي بقصف صاروخي على تجمعاتهم في تبة الخشباء.
حزب الله: ما يقوم به التحالف السعودي الاميركي من قتل ذريع للاطفال والنساء باليمن هي جرائم حرب موصوفة.
هيومن رايتس ووتش: كبار قادة التحالف السعودي يتقاسمون أكبر قدر من المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة المتكررة في اليمن
هيومن رايتس ووتش: القادة السعوديون والإماراتيون الذين تلعب دولهم أدوارا في اليمن يتحملون مسؤولية جنائية محتملة
هيومن رايتس ووتش: الولايات المتحدة اصبحت طرفا في نزاع اليمن منذ مارس 2015 بتوفيرها الدعم المباشر لعمليات التحالف
هيومن رايتس ووتش: على الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أن تعلق فورا مبيعات الأسلحة إلى السعودية
هيومن رايتس ووتش: على دول التحالف السعودي تعويض ضحايا الهجمات غير القانونية في اليمن
هيومن رايتس ووتش: على دول التحالف السعودي الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية في مقاضاة المسؤولين عن جرائم الحرب
هيومن رايتس ووتش: عمل فريق التحقيق بجرائم الحرب في اليمن لم يرق الى المقاييس الدولية للشفافية والنزاهة والاستقلالية
هيومن رايتس ووتش: تحقيقات التحالف السعودي في جرائم الحرب باليمن تفتقر إلى المصداقية وفشلت في إنصاف الضحايا

واشنطن تطالب بإدراج شركات وسفن روسية على اللائحة السوداء

واشنطن تطالب بإدراج شركات وسفن روسية على اللائحة السوداء
الجمعة ٢٤ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

طلبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إدراج شركتي شحن روسيتين وست سفن ترفع علم روسيا على اللائحة السوداء لانتهاكها العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، بحسب ما أعلن دبلوماسيون.

العالم - الأميرکيتان

ويشكل الطلب الذي تم توجيهه، الأربعاء، إلى لجنة عقوبات أممية ثالث محاولة أميركية في غضون شهرين لزيادة الضغوط على كوريا الشمالية من أجل تفكيك برنامجيها النووي والصاروخي.

وفي طلبها الأخير، طالبت الولايات المتحدة بتجميد أصول شركتي الشحن الروسيتين “بريموريي ماريتيم لوجيستيكس″ و”غودزون شيبينغ” اللتين تتهمهما بالتعامل مع كوريا الشمالية وبإدراجهما على اللائحة السوداء.

ويقول مسؤولون أميركيون إن الشركتين تملكان ناقلة النفط “إم/في باتريوت” التي قامت مرتين بنقل حمولتها النفطية إلى ناقلتي نفط من كوريا الشمالية هذا العام.

 وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، عقوبات على الشركتين الروسيتين والسفن الست.

وعلى لجنة العقوبات الأممية النظر في الطلب الأميركي بحلول 29 آب/أغسطس، بحسب ما أوضح دبلوماسيون توقعوا اعتراض روسيا على هذا الاجراء.

وفي 10 آب/أغسطس الجاري، عرقلت روسيا والصين طلبا قدّمته الولايات المتحدة لإضافة مصرف روسي وأحد الأشخاص وكيانين كوريين شماليين إلى اللائحة السوداء للعقوبات التابعة للأمم المتحدة.

وفي تموز/يوليو، أرجأ البلدان البت في طلب أميركي بوقف الشحنات النفطية إلى كوريا الشمالية.

ودعت روسيا والصين مجلس الأمن للنظر في تخفيف العقوبات لمكافأة كوريا الشمالية على فتحها حوارا مع الولايات المتحدة ووقفها التجارب الصاروخية.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، أنه سيجري زيارة رابعة إلى كوريا الشمالية،الأسبوع المقبل، برفقة المبعوث الخاص الجديد “ستيفن بيغان”.

وتدعو الولايات المتحدة إلى إبقاء “الضغوط القصوى” قائمة عبر العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية لإجبارها على تفكيك برنامجها النووي والصاروخي.

وفرض مجلس الأمن، العام الماضي، ثلاث مجموعات من العقوبات على كوريا الشمالية منعها بموجبها من تصدير الفحم والحديد الخام والرصاص، والرصاص الخام، وثمار البحر وغيرها من المنتجات، كما منع تسليمها شحنات نفطية.

روابط ذات صلة

روسيا تؤكد على ضرورة انهاء التواجد الاميركي في سوريا

روسيا تزوّد سوريا بمنظومة إلكترونية متطورة لهذا الغرض!

امريكا "تحتك" بروسيا على أرض النرويج!

روسيا تواجه العقوبات الأميريكة بشراء الذهب !

روسيا تستعيض عن الدولار بعملات اخرى في صفقاتها !!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

مدينة مكناس المغربية تتجاوز مشكلتي الماء والنفايات

كأس شاي دون سكر ينهي حياة امرأة على يد زوجها

الدوري الايراني برسبوليس يفلت من كمين صنعت نفط ويتعادل معه 1-1

آسياد 2018 تسجيل أول حالة منشطات لمصارع من تركمانستان

تقرير أممي.. هل تجف احتياطات "داعش" المالية بعد انخفاضها؟

طائرات اوريون الروسية بدون طيار إلى الشرق الأوسط

بالصور.. كلب بملامح تشبه البشر!

بومبيو قلق على مصير المسلحين في إدلب

الايرانية "ملائي" تتقلد الفضية في سباق الزوارق بالالعاب الآسيوية

ابتكار خياشيم صناعية تمكن البشر من التنفس تحت الماء

واشنطن تطالب بإدراج شركات وسفن روسية على اللائحة السوداء

الكشف عن أسباب جديدة حول رحيل زيدان عن ريال مدريد

"الكاتشب" يقي الإنسان من أمراض خطيرة جدا

توفر الارضية لرسو السفن بطاقة استيعاب 20 الف طن في ميناء بوشهر

مجرمان يزرعان الرعب في مدينة مغربية

سكوت موريسون يفوز بزعامة الحزب الليبرالي ليصبح رئيس وزراء استراليا الجديد

555 قتيلا حصيلة ضحايا الزلزال في اندونيسيا

مسؤول أممي يستقيل من رئاسة تحقيق حول جرائم الاحتلال بغزة

إسبانيا تعيد 116 مهاجراً مغربياً إلى بلادهم

تقرير سري يكشف مشاركة 11 مليون مغربي في حملة المقاطعة

الأکثر مشاهدة