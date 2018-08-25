البث المباشر
مراسلة العالم: 44 اصابة منها 24 تم تحويلها للمستشفيات وانتهاك مباشر برصاص الاحتلال الاسرائيلي ضد سيارة اسعاف شمال غزة وتحطم زجاجها.
مصدر عسكري يمني: استعادة سوق الجاح الأسفل بالساحل الغربي بعملية نوعية لمقاتلي الجيش اليمني واللجان الشعبية.
مصدر عسكري يمني: استعادة 8 مواقع كان قد تمركز بها مرتزقة العدوان بمنطقتي فضحة و عشار بـجبهة ناطع في البيضاء.
مصدر عسكري في نجران: إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان في موقع نهوقة
ا ف ب: ترامب يتهم الصين بانها لم تعد تبذل جهدا كافيا في الملف النووي لكوريا الشمالية
ا ف ب: ترامب يلغي زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو لكوريا الشمالية
مصدر عسكري للجيش اليمني: استهداف تجمعات المرتزقة خلال الزحف الفاشل في كرش بلحج وإعطاب معدل 23 بقذائف المدفع.
مصدر عسكري في لحج: كسر زحف واسع على مواقع الجيش اليمني واللجان الشعبية في جبهة كرش وسقوط قتلى وجرحى من المرتزقة.
مراسلة العالم:44 اصابة برصاص الاحتلال على حدود غزة 24 منها تم تحويلها للمستشفيات
مراسل العالم: الجهات السورية المختصة خلال تمشيطها لريف الميادين تعثر على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر غربية الصنع ومستودعات أدوية من مخلفات إرهابيي داعش.

سفير فلسطيني:تقليص مساعدة أميركا خطوة معادية للتسوية

سفير فلسطيني:تقليص مساعدة أميركا خطوة معادية للتسوية
السبت ٢٥ أغسطس ٢٠١٨ - ٠١:٠٠ بتوقيت غرينتش

اعتبر السفير الفلسطيني في واشنطن حسام زملط الجمعة أن قرار الولايات المتحدة إلغاء أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات المخصّصة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة هو "ابتزاز سياسي" يثبت أن الإدارة الاميركية "معادية للسلام (التسوية)".

العالم - فلسطين المحتلة

وقال زملط في بيان إن "هذه الإدارة تقوّض عقوداً من الرؤية والالتزام الأميركيين في فلسطين. بعد القدس والأونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، تأتي هذه الخطوة لتؤكد على تخلّيها عن حلّ الدولتين وتبنّيها الكامل لأجندة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو المعادية للسلام (التسوية)".

وأكّد زملط أن "استخدام المساعدات الإنسانية والتنموية سلاحاً للابتزاز السياسي لن يجدي نفعاً".

وأتى بيان السفير الفلسطيني بعيد إعلان الخارجية الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قرّرت إلغاء أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات المخصّصة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال مسؤول كبير في الخارجية للصحافيين إنّه "بتوجيه من الرئيس، غيّرنا وجهة استخدام أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصّصة أساساً لبرامج في الضفة الغربية وقطاع غزة. هذه الأموال ستذهب الآن إلى مشاريع ذات أولوية كبرى في أماكن أخرى".

وأضاف إنّ هذا الإجراء اتّخذ بعد "مراجعة برامج المساعدة الأميركية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة كي يخدم إنفاق هذه الأموال المصالح القومية للأميركيين".

وكانت الولايات المتحّدة قلّصت في كانون الثاني/يناير بنسبة كبيرة مساهمتها المالية في ميزانية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

والعلاقات بين إدارة ترامب والسلطة الفلسطينية مجمّدة منذ أعلن الرئيس الأميركي في 6 كانون الأول/ديسمبر 2017 اعتراف الولايات المتّحدة رسمياً بالقدس عاصمة للكيان الاسرائيلي، في خطوة لقيت رفضاً من المجتمع الدولي وغضبا فلسطينياً عارماً.
 

روابط ذات صلة

واشنطن تلغي200مليون$ مساعدات مخصصة للفلسطينيين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

سفير فلسطيني:تقليص مساعدة أميركا خطوة معادية للتسوية

ترامب يلغي زيارة مقررة لبومبيو الى بيونغ يانغ والسبب..

إفتتاح معبر حدودي جديد بين العراق وإيران

في ختام منافسات الیوم السادس.. ایران في المركز الرابع بدورة الالعاب الآسیویة 2018

مساعد وزير الدفاع لشؤون التفتيش.. قدرة ايران الدفاعية والعسكرية لها أهداف ردعية

بيان صحفي اُممي يدين مجزرة الدريهمي في الحديدة

طيران الامارات يستهدف قائد "اللواء 4 عمالقة" باليمن

واشنطن تلغي200مليون$ مساعدات مخصصة للفلسطينيين

قنص القيادي المرتزق خالد المزجاجي في جبهة حيس

شاهد عمليات تطهير سوق الجبلية ومواقع في الساحل الغربي

ملتقى للتعاون العلمي بين إيران والعراق وسوريا في مشهد

اما آن لمأساة اليمن ان تتوقف..

نشرة بانوراما: "استهداف اطفال اليمن" و"مسيرات العودة الجمعة 22"

يريدون تشويه العهد الحالي...حسين مرتضى وزارة إعلام قائمة من أجل المقاومة

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:43 بتوقيت غرينتش

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش

خلال الايام القادمة ... طهران وجنيف محط انظار السوريين

الدفاع الروسية: الجيش الروسي يولي اهتماما بالغا بالذكاء الاصطناعي

باكستان ترحب بزيارة ظريف الى إسلام آباد

الأکثر مشاهدة