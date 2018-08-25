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عقوبات أميركية تطال ثلاثة آسيويين لتجنيدهم ارهابيين

عقوبات أميركية تطال ثلاثة آسيويين لتجنيدهم ارهابيين
السبت ٢٥ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة أنها أدرجت على قائمتها السوداء ثلاثة رجال آسيويين لمشاركتهم في شريط فيديو دعائي بثّته جماعة "داعش" الوهابية في 2016 لإعدام رهينة.

العالم - الاميركيتان

وأوضحت الوزارة أنها أدرجت على قائمة العقوبات كلا من الماليزي محمد رافع الدين والإندونيسي محمد كريم يوسف فايز والفلبيني محمد رضا لاهمان كيرام وذلك بسبب مشاركتهم في حزيران/يونيو 2016 في شريط فيديو صوّرته الجماعة الارهابية لعملية إعدام نفذّتها في سوريا بحق أسير.

وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكر إن هذا الفيديو اندرج في إطار "حملة دعائية ترمي الى جذب متطرفين للانضمام الى جماعات إرهابية في جنوب شرق آسيا".

ولفتت الوزارة إلى أن محمد رافع الدين (52 عاماً) سجن بين العامين 2003 و2006 لارتباطه بـ"داعش". مضيفة أن محمد كريم يوسف فايز (49 عاماً) أمضى تسع سنين خلف القضبان في الفلبين لحيازته أسلحة ومتفجرات خلافا للقانون، لكنه ما إن خرج من السجن في 2014 حتى توجه الى سوريا حيث انضم الى جماعة "داعش" الوهابية.

أما بالنسبة الى محمد رضا لاهمان كيرام (28 عاماً) فقالت الوزارة إنه مسؤول عن تفجير حافلة في 2012 في زامبوانغا في الفلبين وكان لا يزال حتى مطلع 2017 يقاتل في صفوف "داعش" في سوريا. 
 

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