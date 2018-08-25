بواب سابق ببرج ترامب يكشف وثائق لإخفاء "علاقة أدت لإنجاب طفل"

العالم - الأمیركیتان

ويظهر في هذه الوثائق أنها موقعة في نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2015، وتبين أن "أميريكان ميديا انك" لها حقوق حصرية في قصة ساجودين، إلا انها لا تتطرق إلى تفاصيل عن القصة بحد ذاتها سوى ذكر أن "مصدرا سيوفر للشركة معلومات حول طفل دونالد ترامب غير الشرعي".

وقال محامي البواب السابق الذي يدعى دينو ساجودين، إن موكله أبرم اتفاقا مع شركة "أميريكان ميديا انك" تمنعه من التحدث عن هذا الموضوع، وأنه وبموجب هذا الاتفاق سيتقاضى مبلغ 30 ألف دولار عند نشر الشركة للقصة.

الصفحة الثالثة من الوثائق التي حصلت عليها CNN تظهر ما يبدو تعديلا على الاتفاق بحيث نصت على أن ساجودين سيتلقى المبلغ المذكور (30 ألف دولار) خلال خمسة أيام، مضيفة بندا بأن البواب السابق سيترتب عليه دفع غرامة قيمتها مليون دولار في حال خالف نص هذا الاتفاق.

ويشار إلى أن القصة تصدرت الأضواء في ابريل/ نيسان الماضي، قبل حصول CNN على العقد الموقع بين ساجودين و"أميريكان ميديا انك" ولم يرد البيت الأبيض حينها على طلب CNN للتعليق على هذه القضية.