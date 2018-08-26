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إلغاء حق العودة للفلسطينيين.. أميركا ستعلنه خلال أسبوع

إلغاء حق العودة للفلسطينيين.. أميركا ستعلنه خلال أسبوع
الأحد ٢٦ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام صهيونية، بأن البيت الأبيض يستعد للإعلان عن سياسة جديدة تهدف إلى "إلغاء حق العودة للفلسطينيين".

العالم - فلسطين

وقالت القناة "ريشت" في تقرير لها، إن البيت الأبيض يستعد في الأيام القليلة القادمة للإعلان عن سياسة جديدة تهدف إلى "إلغاء حق العودة للفلسطينيين" من خلال برنامج من سلسلة خطوات تهدف بالأساس الى إلغاء مفوضية شؤون اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وحسب موقع i24news الصهيوني، التقرير اشار إلى أن بدء تطبيق السياسات الجديدة للولايات المتحدة ستنطلق مطلع الشهر القادم، حيث ستقوم الحكومة الأمريكية بالإعلان عن سياستها الجديدة بالتعامل مع منظمة "أونروا"، كما ستبدأ باعتراف واشنطن بوجود نصف مليون لاجئ فلسطيني فقط من أصل 5 ملايين لاجئ فلسطيني كما تشير منظمة أونروا.

ووفق القناة، فإن خطة أخرى وهامة ستتخذها إدارة ترامب، بسحب اعتراف واشنطن بمفوضية شؤون اللاجئين الفلسطينيين، على أن تعترف واشنطن بالمفوضية بأنها مفوضية شؤون لاجئين بشكل عام. 

وقال تقرير القناة إن الخطوة التي تليها هي أن واشنطن ستعلن وقف تمويل نشاطات المفوضية في الضفة الغربية.

كما سيطلب الأمريكيون من تل أبيب إعادة النظر في التفويض الذي تمنحه لمفوضية الأونروا للنشاط في الضفة الغربية، وذلك بهدف منع الدول العربية من تمويل الأونروا بعدما تقوم الإدارة الأمريكية بوقف تمويل المفوضية.

وتشير القناة إلى أن "إسرائيل" تنظر إلى الخطوة الأمريكية المرتقبة بأنها "خطوة تاريخية" أخرى من قبل الرئيس ترامب وفريقه.

وتعقيبا على تقرير القناة الصهيونية، أفاد مسؤول في البيت الأبيض قائلا إن الإدارة ستعلن عن سياساتها الجديدة باتجاه الأونروا في الوقت الذي تراه مناسبا.

ويأتي التقرير بعد ساعات قليلة من إعلان مسؤول بالخارجية الأمريكية عن أن الولايات المتحدة ستُعيد توجيه أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة لمساعدات اقتصادية للضفة الغربية وغزة إلى مشاريع في أماكن أخرى.

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