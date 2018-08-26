شاهد.. وصية جون ماكين: لا تُحضروا ترامب في جنازتي

العالم - الأميرکيتان

بعد صراع طويل، خسر السناتور الاميركي ماكين معركته مع مرض سرطان الدماغ الذي اكتشف الاطباء اصابته به في تموز يوليو من العام الماضي وتوفي غداة اعلان عائلته قراره التوقف عن تلقي العلاج عن عمر يناهز واحد وثمانون عاما.

وصف ماكين بعراب الحروب في حكومات الجمهوريين في الولايات المتحدة حيث ايد الحرب على العراق عام الفين وثلاثة وساند قرار زيادة عدد القوات الأميركية هناك عام الفين وسبعة. وكان من منظري استراتيجية الهيمنة على نفط دول الخليج الفارسي، كما كان من المحرضين على ان تقفز الولايات المتحدة الى مرحلة الاحتلال المباشر للسيطرة على ثورات الربيع العربي.

ولد ماكين في التاسع والعشرين من اب اغسطس عام ستة وثلاثين في مركز عسكري اميركي في منطقة قناة بنما حيث كان الاب والجد كلاهما ضابطين في البحرية وعاش ماكين متنقلا مع عائلته بين القواعد البحرية في الولايات المتحدة وخارجها.

وماكين الذى تخرّج من الأكاديمية البحرية وخاض حرب فيتنام حيث وقع فى الأسر بعد ان اسقطت طائرته في اجواء هانوي خلال مهمة حرب، وتعرض للتعذيب قبل أن يطلق سراحه ويعود الى بلاده ليخوض المعترك السياسى ويصل الى أعتاب البيت الأبيض.

وقضى أكثر من ثلاثين عاما فى الكونجرس ممثلا لأريزونا، شارك خلالها بقوة فى نقاشات حول الحرب والسلام، وخسر الانتخابات الرئاسية عام الفين وثمانية التى خاضها فى مواجهة باراك أوباما.

وكان ماكين من اشد معارضي الرئيس الحالي دونالد ترامب حيث قال انه يرى اختلال وظيفيا مقلقا في ادارته واوصى بعدم حضور الاخير جنازته وان يمثل نائب الرئيس مايك بنس البيت الابيض خلال مراسيم تشييع جنازته.