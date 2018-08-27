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الصورة الأولى للقصر الرئاسي المصري الجديد في "مدينة الأحلام"

الصورة الأولى للقصر الرئاسي المصري الجديد في
الإثنين ٢٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

انتشرت على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" الصورة الأولى للقصر الرئاسي المصري في مدينة العلمين الجديدة، أو مدينة الأحلام كما يطلق عليها.

العالم - مصر

وكشفت وزارة الإسكان المصرية أن المدينة تتميز بموقع جغرافي مميز، إذ تقع في منتصف المسافة بين مدينتي الإسكندرية ومطروح التي تبلغ 300 كيلو متر، وهي منطقة غير مؤهلة بالسكان، ولم تستثمر من القطاع الحكومي، كما أن القطاع الخاص لم يقم سوى بإنشاء مدن موسمية بها.

وتبعد العلمين الجديدة عن الإسكندرية مسافة 120 كيلومترا، وعن مطروح تقريبا نفس المسافة، وعن مدينة السادات مسافة 140 كيلومترا، وتبلغ مساحتها 50 ألف فدان تكفي لتوطين 3-4 ملايين نسمة.

وأكدت الوزارة أن مدخل المدينة سيضم برجين عالميين، يصل ارتفاع كل منهما إلى 43 مترا، بالإضافة إلى منفذين لمياه البحر لإنشاء مسطحات مائية، كما أنه يجري إنشاء قصر جمهوري جديد هناك.

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