مصر تفتح معبر رفح لعودة الحجاج الفلسطينيين

العالم - فلسطين

وأفاد التلفزيون المصري الحكومي بأنه سيتم فتح المعبر للحجاج يومي 27 و31 آب الجاري، وأيام 1 و2 و3 أيلول المقبل، على أن تستمر حركة الوصول من غزة إلى مصر.

وسيكون المعبر مغلقا في أيام 28 و29 و30 من الشهر الجاري، دون ذكر السبب.

ولفت التلفزيون إلى أن حركة السفر من مصر إلى قطاع غزة "تقتصر على عودة الحجاج الفلسطينيين فقط"، خلال الأيام الخمسة.

وسيستأنف العمل على المعبر بصورة طبيعية بداية من يوم 4 أيلول المقبل، حسب المصدر ذاته.

والسبت، أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية (حكومية)، استئناف فتح المعبر، اعتبارا من الأحد، بعد إغلاقه منذ الاثنين الماضي بمناسبة عطلة عيد الأضحى، قبل أن يفيد التليفزيون المصري بأن افتتاح المعبر سيكون اعتبارا من الاثنين.