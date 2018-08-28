البث المباشر
مراسل العالم : ناطق أنصار الله: تمكن سلاح الجو من وضع مطارات الإمارات كما السعودية تحت المجهر وتحت طائلة القصف
مراسل العالم : القوة الصاروخية تطلق صاروخاً باليستياً من طراز بدر1 على معسكر مستحدث لـ الجيش السعودي بـنجران
مراسل العالم : الجيش السوري يسيطر على سد هاطيل جنوب تلول الضرس بريف دمشق الجنوبي الشرقي بعد مواجهات مع فلول داعش في المنطقة
مراسل العالم: الجيش السوري يحرر سد هاطيل قرب تلول الضرس بريف دمشق الجنوبي الشرقي بعد مواجهات مع فلول"داعش"
القوة الصاروخية اليمنية تعلن عن اطلاق صاروخ باليستي من طراز بدر1على معسكر مستحدث للجيش السعودي بنجران
وزير الخارجية السوداني: زعيم متمردي جنوب السودان ريك مشار رفض التوقيع على أحدث مسودة لاتفاق سلام مع حكومة جوبا
الناطق باسم حركة انصار الله اليمنية: سلاح الجو المسير أثبت انه قادر على قصف مطارات الإمارات والسعودية
الناطق باسم حركة انصار الله اليمنية: غارات العدوان الهستيرية تفصح عما يخفيه من وجع وفشل وأنه لم يعد لديه سوى التدمير
وزير الدفاع الروسي: نحو مليون لاجئ سوري يستطيعون العودة بفضل إعادة تأهيل البنية التحتية في سوريا
وزير الدفاع الروسي: : نحو مليون لاجئ سوري يستطيعون العودة بفضل إعادة تأهيل البنية التحتية في سوريا

ایران تطالب العدل الدولیة بقرار یمنع تنفیذ الحظر الأمیركي

ایران تطالب العدل الدولیة بقرار یمنع تنفیذ الحظر الأمیركي
الثلاثاء ٢٨ أغسطس ٢٠١٨ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

طالب ممثل إیران لدى محكمة العدل الدولیة بـ(لاهاي) 'محسن محبي'، هذه المحكمة بإصدار قرار مؤقت لمنع تنفیذ الحظر الأمیركي ضد إیران.

العالم-ايران

وقد قدمت إیران یوم الإثنین، طلبها للمحكمة بشأن إصدار قرار مؤقت بخصوص ملف خرق امیركا لمعاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادیة والحقوق القنصلیة الموقعة عام 1955 بین إیران والولایات المتحدة .

وأضاف محبي في مستهل جلسة المحكمة، ان طلب إیران یتضمن مناقشة الضغوط الأمیركیة وتصعیدها ضد إیران واستهداف الرعایا الایرانیین والشركات الإیرانیة الذي یلحق أضرارا غیر قابلة للتعویض بایران مما یشكل خرقا لمعاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادیة والحقوق القنصلیة بین إیران وأمیركا.

وحسب تصریحات ممثل الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة لدى محكمة العدل الدولیة، فان انتهاج سلوك عادل ومنصف مع الرعایا الایرانیین والشركات الإیرانیة وعدم فرض القیود علیهم في مجال التحویلات المالیة وحریة الإستیراد والصادرات ونقل السلع وحریة التجارة والملاحة البحریة هي من حقوق الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة التي تم إنتهاكها جمیعا وفقا لفقرات المواد القانونیة التالیة (1)4، (1) 7، (1) 8، (2) 8، (2) 9 و (1) 10 لمعاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادیة والحقوق القنصلیة التي انتهكتها الحكومة الأمیركیة عبر اعادة فرضها الحظر ضد إیران.

وسیطرح ممثلو ومحامو الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة والولایات المتحدة وجهات نظرهم وإستدلالاتهم التكمیلیة بهذا الصدد یومي الأربعاء والخمیس من هذا الإسبوع.

وفي غضون الأیام القلیلة المقبلة، سیناقش قضاة محكمة العدل الدولیة طلب إیران وامكانیة إصدار محكمة العدل الدولیة قرار مؤقت بشأن وقف تنفیذ الحظر الأمیركي ضد ایران.

روابط ذات صلة

ايران لن تسكت على الحظر الامريكي الاخير

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

ایران تطالب العدل الدولیة بقرار یمنع تنفیذ الحظر الأمیركي

جاويش أوغلو: تركيا بحاجة إلى "إس 400" وهي ضرورة

أرمينيا تعتزم استخدام الفيتو في ضد أذربيجان في منظمة الأمن الجماعي

قطر والكويت تتجهان لمزيد من التعاون الدفاعي والعسكري

داعية مصري: المنتحر ليس بكافر أو خارج عن الملة!

آسياد 2018.. ايران بالمركز الخامس بمجموع 47 ميدالية ملونة

بالفيديو: فتى باكستاني يحطم الرقم القياسي لغينيس بسبب..!

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:43 بتوقيت غرينتش

العراق.. الصدر يدعو لصلاة جمعة مركزية في الكوفة

لقاء مخابراتي مصري إثيوبي في أديس أبابا حول سد النهضة

الكشف عن تفاصيل وموعد تمثيلية الكيمياوي في إدلب

بالفيديو...ايران تعلن عن دخول المقاتلة "كوثر" خط الإنتاج المكثف

"كوليرا الجزائر".. المغرب وتونس تُحصّنان حدودهما!

المالكي يدعو الكتل السياسية إلى الابتعاد عن الإساءات والتهم

قمة محتملة بين السيسي والأسد!

السلطة الفلسطينية: اعتداءات المستوطنين دليل على تواطؤ المجتمع الدولي

مصر.. الإعدام لـ 6 متهمين لإدانتهم بقتل شرطي

حصة السلع الايرانية من السوق العراقية تصعد لـ18 بالمئة

تركيا تترك جبهة النصرة وحيدة في إدلب.. إليكم التفاصيل

بالفيديو.. مواقع عسكرية وميناء نفطي للسعودية في المهرة

الأکثر مشاهدة