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الاتحاد الأوروبي مستعد للرد على أي رسوم أمريكية جديدة

الاتحاد الأوروبي مستعد للرد على أي رسوم أمريكية جديدة
الثلاثاء ٢٨ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

أعربت المفوضية الأوروبية عن استعدادها للرد فورا على أي رسوم جمركية إضافية تفرضها الولايات المتحدة على منتجات الاتحاد الأوروبي.

العالم- أوروبا

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، دانيال روزاريو، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "إذا طبقت الولايات المتحدة أي تعريفة إضافية على السلع الأوروبية، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد بسرعة".

كذلك أشار الدبلوماسي الأوروبي إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يعملان في الوقت الراهن نحو "شراكة اقتصادية أوثق"، وذلك في إطار اتفاقيات تمت بين بروكسل وواشنطن الشهر الماضي.

واتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو الماضي على التهدئة والامتناع عن تبادل فرض الرسوم الجمركية على منتجات البلدين خلال المفاوضات التجارية، وفقا لما أعلنه رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر.

وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد اتفقا الشهر الماضي على إنشاء مجموعة عمل تنفيذية من مستشارين مقربين لرئيس المفوضية الأوروبي، جان كلود يونكر، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتعزيز الاتفاقات التجارية بين الجانبين.

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