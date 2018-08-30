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في القريب العاجل..مصر ستصدر عملة جديدة

في القريب العاجل..مصر ستصدر عملة جديدة
الخميس ٣٠ أغسطس ٢٠١٨ - ١٢:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، أن حكومة بلاده تبحث إصدار عملة بقيمة 2 جنيه، وأن الأمر قيد الدراسة منوها بأن القرار سيصدر في القريب العاجل.

العالم - مصر

وقال معيط في برنامج "رأي عام" على قناة "TEN": "العالم كله أصدر عملة بهذه القيمة".

وأشار الوزير المصري، إلى أنه "لم تكن هناك أسس جرى التوافق عليها لحساب قيمة الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية، وأنه جرى التوصل إلى صيغة وأسس ومعايير لحساب الضريبة على المنشآت الفندقية"، مؤكدا توقيع بروتكول مع وزيرة السياحة بهذا الشأن.

وأضاف، "المعايير حازت على توافق الجميع والقطاع السياحي والفندقي مبسوطين من البروتكول الجديد"، موضحا أن "كافة الأطراف المعنية توافقت على أسس محاسبة المنشآت السياحية بالنسبة للضريبة العقارية".

وأوضح معيط، أن "الأسس والمعايير ثابتة حتى نهاية 2018، وإذا حدث على البروتكول أي تعديل سيتم الأمر بالتوافق بين الجميع".

المصدر: وكالات مصرية

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