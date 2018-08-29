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ترامب: بكين "تعقد الامور" في ملف كوريا الشمالية 

ترامب: بكين
الأربعاء ٢٩ أغسطس ٢٠١٨ - ١١:٣١ بتوقيت غرينتش

اتهم دونالد ترامب الصين الاربعاء بـ"تعقيد الامور" في ملف كوريا الشمالية في وقت تتعثر المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ حول نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

العالم - الاميركيتان

وقال الرئيس الاميركي ان "الصين تعقد الامور في شكل كبير على صعيد العلاقات مع كوريا الشمالية"، مكررا ان "علاقة رائعة" تربطه بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون الذي التقاه منتصف حزيران/يونيو 2018 في سنغافورة.

واضاف ان "قسما من المشكلة مع كوريا الشمالية مرتبط بالخلافات التجارية مع الصين"، مكررا عزمه على اعادة النظر في طبيعة العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين.

وتابع ترامب "سنرى ماذا سيحصل (مع كوريا الشمالية) ولكن من واجبي ان اتحرك حيال الصين في موضوع التجارة لان الامر كان فعلا ظالما بالنسبة الى بلادنا"، مبديا اسفه لكون اسلافه "تجاهلوا" هذا الملف.
 

والمفاوضات حول نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية متعثرة منذ اسابيع وتجلى ذلك خصوصا في الغاء زيارة لوزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو كانت مقررة لبيونغ يانغ.

وصرح بومبيو الثلاثاء ان "اميركا ستكون مستعدة للتباحث حين يتجلى بوضوح ان الرئيس كيم مستعد للوفاء بالتزام نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية في شكل تام".
       
المصدر: أ ف ب 


 

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