موسكو تحذر واشنطن من شن عدوان جديد على سوريا

العالم - سوريا

ولفت انطونوف في بيان نقلته "سبوتنيك" اليوم إلى أنه عبر خلال لقائه في الـ 27 من الشهر الجاري في واشنطن مع ممثلي وزارة الخارجية الأميركية عن قلق بلاده من التهديدات الأميركية وأكد ان “شن هجوم جديد على سوريا غير شرعي ولا يقوم على أي أساس” بمزاعم احتمال استخدام أسلحة كيميائية وأنه شدد على أن هذه التهديدات تثير “قلقنا العميق”.

وقال السفير الروسي.. “لقد نبهنا الولايات المتحدة من عدوان آخر لا أساس له وغير قانوني على سوريا مشيراً إلى أن الإرهابيين فقط من سيستفيدون من هذا ونعول أن يتم الإنصات لمخاوفنا”.

وأعلن السفير أنطونوف أنه “حث الجانب الأميركي على تقديم الحقائق التي تم على أساسها إطلاق تصريحات حول الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية من قبل سوريا في محافظة إدلب”.

وكان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفرى أكد أول أمس خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أن التنظيمات الإرهابية تحضر لاستخدام السلاح الكيميائي في إدلب لاتهام الجيش العربي السوري وتبرير أي عدوان قد تشنه حكومات الدول المشغلة لهذه التنظيمات موضحا أن الإرهابيين نقلوا 8 حاويات من الكلور إلى قرية حلوز في إدلب تمهيداً للسيناريو المرسوم في مسرحية الهجوم الكيميائي الجديد واتهام الحكومة السورية لاستجرار عدوان غاشم عليها.