البث المباشر
مراسل العالم: الهئية العامة المصائد السمكية في البحر الاحمر تؤكد أن 19 صياد مازالوا ضمن المفقودين جراء غارات العدوان على قوارب الصيادين بالقرب من جزيرة عقبان.
مراسل العالم: الجيش السوري يفجر عدة مخلفات ذخائر قرب سد شغيدلة بريف حلب الجنوبي، ولا وجود لأي تفجير ارهابي في المنطقة.
مراسل العالم: انفجار كدس للعتاد في مقر تابع لسرايا السلام الذي يقع في طريق الزهراء مقابل حي المعلمين وسط كربلاء المقدسة.
مراسل العالم: غارات طيران العدوان والتحليق المكثف يعيق وصول فرق الإسعاف إلى الجزيرة لإسعاف الصيادين وانتشال الضحايا نقلاً عن رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية.
مراسل العالم: رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية عبد القادر الوادعي يقول ان عشرات الصيادين كانوا على متن 3 قوارب استهدفها طيران العدوان في جزيرة عقبان.
رويترز: رئيس الوزراء التونسي يقيل وزير الطاقة وأربعة مسؤولين كبار للاشتباه في جرائم فساد
مراسل العالم: انفجار كدس للعتاد في مقر تابع لسرايا السلام مقابل حي المعلمين وسط كربلاء
مصادر عراقية: سماع دوي انفجار غربي كربلاء
المتحدث باسم الخارجية الايرانية: نؤكد مجددا أن المشروع الصاروخي الايراني وطني وللدفاع عن البلاد ولا يمكن التفاوض بشأنه
المتحدث باسم الخارجية الايرانية:الجميع يعلم جيدا أن سياسة ايران ترتكز على اساس ارساء الامن والاستقرار في المنطقة والعالم

إدارة ترامب تسحب الجنسية الأميركية من آلاف اللاتينيين

إدارة ترامب تسحب الجنسية الأميركية من آلاف اللاتينيين
الجمعة ٣١ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

على الورق هم مواطنون أميركيون مخلصون، أما في الواقع لا تعترف بهم إدارة الرئيس دونالد ترامب التي تمضي في خطواتها لسحب الجنسية من آلاف الأميركيين من أصول لاتينية، بادعاء أنهم ليسوا أميركيين (خالصين).

العالم-الأميركيتان

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" قصة خوان الذي تؤكد شهادة ميلاده في براونزفيل (جنوبي ولاية تكساس) أنه أميركي الجنسية.

وعلى هذا الأساس أمضى خوان حياته وهو يرتدي الزي الأميركي: ثلاث سنوات كجندي في الجيش، ثم طالب في دورية الحدود، والآن حارس سجن حكومي.

لكن عندما تقدم خوان (40 عاما)، بطلب تجديد جواز سفره الأميركي، هذا العام، ردت عليه وزارة الخارجية قائلة إنها لا تعتقد أنه مواطن أميركي.

وعلم خوان لاحقا إنه واحد من عدد كبير من الأشخاص الذين تظهر سجلاتهم الرسمية أنهم ولدوا في الولايات المتحدة، ولكنهم الآن محرومون من جوازات السفر، بعدما "أصبحت جنسيتهم موضع شك فجأة".

وتتهم إدارة ترامب المئات، وربما الآلاف، من ذوي الأصول اللاتينية على طول الحدود باستخدام شهادات ميلاد احتيالية منذ أن كانوا أطفالا، وهي تنفذ حملة واسعة النطاق.

(وكالات)

روابط ذات صلة

سياسة العصا والجزرة.. واشنطن تمنع الهند شراء "S-400"

بكين وواشنطن تنسقان لزيارة وزير الدفاع الصيني إلى الولايات المتحدة!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

العد التنازلي لإنسحاب أميركا من "WTO"

ملخص.. انقلاب الصورة: الرئيس الامريكي وامكانية عزله

ليبيا... احداث أمنية قلقة في طرابلس

وهم بصري محير.. هل هذه صورة لباب أم شاطئ؟

عضو لجنة التعليم النيابية:يمكن تعليم اللهجات المحلية بعد إتقان التلامذة للغة الفارسية

مخاطر صحية صادمة عن "الشعرية" سريعة التحضير!

استهداف آلية للمرتزقة بجيزان ومصرع طاقمها

محلل سياسي: ماذا يعني شن ضربة عسكرية على سوريا ؟!

اللحوم الحمراء غير المعالجة بالحرارة تقي من هذه الأمراض المميتة

مستجدات العدوان على اليمن خلال الـ24 ساعة الماضية

شاب سوري يتعرض للضرب المبرح في ألمانيا... والسبب؟!

توافد أعضاء البرلمان الجديد الى بغداد من عموم المحافظات

واشنطن تعتزم نقل عناصر من "داعش" إلى غوانتانامو

إدارة ترامب تسحب الجنسية الأميركية من آلاف اللاتينيين

زیارة ظریف لباکستان: الأهداف والتداعیات

طيران السعودية يطارد مصادر رزق اليمنيين حتى في البحر.. شاهد الفيديو!

هل يُعزل ترامب؟ سؤال في أزمات الإقليم

سوريا تحدث معمل للأدوية السرطانية الأول بالشرق الأوسط

الحياة السياسية لحسن مشيمع ... تعرف عليها

قوات تركية خاصة تتجه إلى الحدود السورية بالقرب من إدلب

الأکثر مشاهدة