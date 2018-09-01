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الرئيس العراقي وموفد ترامب يبحثان القضايا الراهنة

الرئيس العراقي وموفد ترامب يبحثان القضايا الراهنة
السبت ٠١ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس جمهورية العراق فؤاد معصوم اليوم السبت، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب الى العراق بريت ماكغورك والوفد المرافق له الذي ضم أيضا السفير الأميركي لدى العراق دوغلاس سيليمان.

العالم - العراق

واستعرض اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين فضلا عن مجمل التطورات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة.

وأعرب معصوم خلال اللقاء عن تقديره لأستمرار الولايات المتحدة بدعم العراق في مختلف المجالات.

وأكد الرئيس معصوم على الالتزام بدعوة مجلس النواب العراقي المنتخب الى الانعقاد في التوقيت الدستوري المعلن رسميا، مشيرا إلى أهمية تظافر جهود العراقيين كي تتصدى الحكومة العراقية المقبلة لانجاز كافة الطموحات المشروعة للشعب العراقي بالاستقرار والتقدم وتوفر الخدمات.

من جانبه أكد بريت ماكغورك احترام بلاده لارادة الشعب العراقي، مجددا دعم الولايات المتحدة الاميركية لاستقرار العراق والاستمرار في تقديم المساعدات الضرورية للعراقيين في كافة المجالات في اطار الاتفاق الاستراتيجي بين البلدين.

وتأتي زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب الى العراق في وقت حساس بالنسبة للعراقيين الذين يترقبون انتخاب رئيس وزراء جديد ويعتقدون بالتدخل الاميركي الواضح لهذه العملية.

فقد تظاهر عشرات العراقيين، امس الجمعة، في ساحة الفردوس وسط العاصمة العراقية بغداد للمطالبة بعدم التدخل الخارجي في تشكيل الحكومة.

وقال مصدر امني، إن العشرات من شيوخ العشائر والمدنيين تظاهروا، عصر الجمعة في ساحة الفردوس، وسط بغداد، للمطالبة بعدم التدخل الخارجي في تشكيل الحكومة".

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "المتظاهرين رددوا شعارات ورفعوا لافتات كتب عليها (السفارة الامريكية في العراق هي مصدر الارهاب)، و(قرارانا عراقي وشأننا داخي ولانسمح بالاملاءات الامريكية)".

كما تظاهر عشرات المواطنين يوم الاربعاء، أمام بوابة المنطقة الخضراء احتجاجا على "التدخل الامريكي" في تشكيل الحكومة العراقية.

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