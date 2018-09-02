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محاولة انتحار في مترو أنفاق القاهرة

محاولة انتحار في مترو أنفاق القاهرة
الأحد ٠٢ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم الشركة المصرية لمترو الأنفاق أحمد عبدالهادي، محاولة انتحار أحد المواطنين في محطة جمال عبد الناصر، في القاهرة اليوم.

العالم- مصر

وقال المتحدث باسم الشركة المصرية: "محاولة الانتحار كانت في محطة جمال عبد الناصر، وكانت لموظف بالشركة المصرية للاتصالات، من مواليد 1977، ومقيم بعمارات الأوقاف في شارع السودان".

وأضاف، "الشخص المذكور ألقى بنفسه أمام أحد القطارات القادمة من حلوان باتجاه المرج، وهو ما تسبب في بتر ساقه اليمنى، وتوقف الحركة بالخط مدة 15 دقيقة تقريبا".

من جهة أخرى نفى المتحدث وقوع محاولة انتحار ثانية في نفس اليوم، مؤكدا أن ما تردد بهذا الشأن على مواقع التواصل الاجتماعي عار عن الصحة.

وأشار عبد الهادي إلى أن "أي أخبار تتعلق بالشركة يجري الإعلان عنها بشفافية مطلقة".

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق من اليوم، خبر حدوث حالة انتحار ثانية بمحطة مترو "شبرا الخيمة"، بالخط الثاني للمرفق.

المصدر: وكالات مصرية

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