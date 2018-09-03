البرازيل.. نشوب حريق هائل في المتحف الوطني بريو دي جانيرو

العالم - الأميركيتان

وطبقا لموقع جلوبو الإلكتروني لا توجد معلومات حتى الآن عن أي وفيات أو إصابات محتملة، كما لا توجد أي معلومات عن سبب الحريق أو نطاق الضرر الذي لحق بمتحف ريو الوطني، بحسب رويترز.

ونشب الحريق في المتحف بعد ساعات الزيارة، وما زالت النيران مشتعلة وبدا أنها تستعر مساء أمس الأحد.

ولم يرد ممثلون عن إدارة الإطفاء على طلب التعليق.

تأسس المتحف المرتبط بجامعة ريو دي جانيرو الاتحادية ووزارة التعليم في عام 1818. ويضم المتحف العديد من المجموعات المميزة من بينها قطع أثرية مصرية وأقدم حفرية بشرية عثر عليها في البرازيل.