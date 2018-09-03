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السيسي من الصين يؤكد على إرساء السلم والأمن العالميين

السيسي من الصين يؤكد على إرساء السلم والأمن العالميين
الإثنين ٠٣ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في ثاني أيام زيارته للعاصمة الصينية بكين، زيارة إلى أكاديمية الحزب الشيوعي الصيني، والتي تعد إحدى أهم المؤسسات التعليمية في الصين، والمسؤولة عن تدريب المسؤولين والقيادات وتأهيلهم لتولي المناصب العليا.

العالم - مصر

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن السيسي استهل زيارته بتفقد متحف الأكاديمية والتي يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1933، بما يضمه من ذاكرة أرشيفية لمراحل تطور الأكاديمية وعرض دورها في إعداد القادة الصينيين على مر العصور.

وعقب ذلك عقد السيسي لقاءً مع رئيس الأكاديمية وقادتها، والذين أعربوا عن ترحيبهم بزيارة الرئيس المصري للأكاديمية، مستعرضين دورها في تأهيل وتدريب القادة الصينيين، وما تضمه من مجالات تشمل مختلف قطاعات الدولة.

من جانبه أعرب الرئيس المصري عن سعادته بزيارة الأكاديمية، مشيرًا إلى إعجابه بدورها الهام في تدريب النخبة السياسية الصينية، والكوادر الحكومية، فضلًا عن توسيع رؤيتهم العالمية وتعزيز تفكيرهم الاستراتيجي بما يمكنهم من تولى مهام مناصبهم بشكل متميز.
 

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