البث المباشر
مراسل العالم:تدمير مدرعة عسكرية للغزاة والمرتزقة ومصرع واصابة من كان على متنها في الفازة بجبهة الساحل الغربي
غريفيث في رده على سؤال عن سبب تأخر وصول وفد صنعاء إلى جنيف: نعمل على الأمر وأعتقد أنه سيجد طريقه إلى الحل
ظريف: ترامب يريد "استغلال رئاسة مجلس الأمن" ضد طهران
وزير الخارجية الإيراني: ترامب يريد "استغلال رئاسة مجلس الأمن" ضد طهران
مراسل العالم: العثور أسلحة ومواد طبية من بينها صواريخ تاو الأمريكية وقنابل إسرائيلية الصنع من مخلفات الإرهابيين في قريتي الرفيد والبريقة بريف القنيطرة
ا ف ب: انتحاري يفجر نفسه في نادٍ رياضي في كابول وسقوط ضحايا
ممثل السيستاني: اذكروا عطش الامام الحسين وعائلته واسقوا البصرة واهلها بالماء
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يصل البصرة
محكمة الاحتلال تصدر قراراً نهائياً بهدم تجمع #الخان_الأحمر بالقدس المحتلة
المصدر: محاولة تبرير دول العدوان أن ثمة شروطا مسبقة للوفد مغالطة مكشوفة تعبر عن نوايا حقيقية لافشال المبعوث الاممي

كيري: هكذا افسد نتنياهو علاقته مع اوباما..

كيري: هكذا افسد نتنياهو علاقته مع اوباما..
الأربعاء ٠٥ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

كشف وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري في كتاب مذكراته الجديد عن خطوة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أفسدت علاقة صاحب البيت الأبيض السابق باراك أوباما معه بشكل نهائي.

العالم - الأميركيتان

وانتقد كيري محاولات نتنياهو الحثيثة لإفشال مساعيه هو والإدارة الأمريكية لعقد الصفقة النووية مع طهران، وتحفّظ بشدة على خطاب نتنياهو في الكونغرس الأمريكي في مارس 2015، سواء من حيث مضمونه أوطريقة ترتيبه.

وحسب كيري، فإن نتنياهو أبدى "تجاهلا كاملا للبروتوكول والتقاليد" عندما قبل "عبر الباب الخلفي" دعوة من رئيس مجلس النواب الأمريكي آنذاك جون بوينر لمخاطبة جلسة مشتركة للكونغرس للانقضاض على المفاوضات النووية التي كانت لا تزال جارية، واتهم نتنياهو بأنه لجأ في خطابه إلى تحريف متعمد لمضامين الاتفاق المنشود.

وقال: "لم يفاجئني تشويه نتنياهو صورة الاتفاق بشكل فاضح.. لقد قدم بيانا صيغ بحنكة وكان يحمل طابعا سياسيا بحتا، لكنه لم يتضمن تحليلا صادقا لاستراتيجية حظر الانتشار النووي أو أي حجة جوهرية لكيفية جعل "إسرائيل" أكثر أمانا من دون التوصل إلى اتفاق".

كيري: كنا مصدومين أنا وأوباما والجميع في الإدارة

واستذكر كيري لقاء جمعه مع السفير الإحتلال الاسرائيلي لدى واشنطن رون ديرمر، الذي نظم زيارة نتنياهو إلى الكونغرس، في 15 يناير 2015 عشية إعلان رئيس مجلس النواب الأمريكي عن قرب إلقاء رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي خطابه حول إيران.  

وكتب كيري أن اللقاء الذي عقد في مكتبه بوزارة الخارجية مع السفير الاحتلال الإسرائيلي "أذهله"، وتابع: "رون كان جالسا في مكتبي عشية الإعلان عن الزيارة وهو يعلم أن الإعلان سيتم في القريب، ولم يلمح لي، بأي شيء رغم أنه كان يعمل مع رئيس مجلس النواب الأمريكي على ترتيب هذه الزيارة.  شعرت بالصدمة، كما شعر بها الرئيس والجميع في الإدارة".

واعتبر كيري أن خطاب نتنياهو أمام الكونغرس دمر نهائيا العلاقة المتوترة أصلا بينه وبين أوباما، والتي ظهرت أول سمات تدهورها بعد أن واجه نتنياهو أوباما على الملأ برفض دعوة الأخير "إسرائيل" للعودة إلى حدود 1967 مع تبادل لبعض الأراضي.

وكتب كيري: "كنت أعلم أن انعدام ثقة "إسرائيل" في قادة إيران كان عميقا ونشاركها جميعا ذلك، لكن بقبولها دعوة الجمهوريين في الكونغرس أظهرت الحكومة الإسرائيلية عدم احترامها للرئيس أوباما"، وأضاف: "العلاقة بين نتنياهو وأوباما لم تتعاف أبدا".

واعتبر كيري، استنادا إلى ذلك أن إدارة أوباما "لم تكن تستحق مثل هذه الضربة تحت الحزام من نتنياهو".

المصدر:The Times of Israel

 

روابط ذات صلة

جون كيري يكشف محتوى رسالة الأسد إلى أوباما في 2010

جيم كيري يدين قتل أطفال صعدة على طريقته!

جون كيري لترامب.. فضحتنا يارجل!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بريطانيا تستدعي القائم بأعمال السفير الروسي

إزفستيا: على ماذا تراهن تركيا في إدلب السورية

صور.. إصابة 100 راكب بوعكة صحية على رحلة "الإمارات" إلى نيويورك

من وراء اطلاق النار على المتظاهرين في البصرة العراقية؟!+فيديو

جعفري: سوريا ولبنان واليمن وفلسطين اختارت نهج المقاومة وستنتصر

وقوع انفجار خارج قاعة رياضية في غرب كابول

ماي: محاولة اغتيال سكريبال على أرضنا تعكس السلوك الروسي علينا!

غريفيث:نجري بجنيف تشاورات بشأن اليمن وليس مفاوضات

زاخاروفا: لروسيا حق التصرف إزاء التدريبات الضخمة للناتو

ابرز واجمل الصور التي تم التقاطها في مختلف ميادين الرياضة

فلاشينغ ميدوز نادال الى نصف النهائي على حساب تييم

كيري: هكذا افسد نتنياهو علاقته مع اوباما..

كرة القدم عودة أوزيل الى المانشافت غير مطروحة بالنسبة الى لوف

"سائرون" يصدر بيانا بخصوص أحداث البصرة الأخيرة

الصين تسير نحو امتلاك أعداد غفيرة من مقاتلات الجيل الخامس

فلاشينغ ميدوز دل بوترو يواصل التقدم ويبلغ المربع الذهبي

السعودية تصدر قانون مثيرا للجدل.. وهذه عقوبته!

الخارجية الإيرانية: قمة طهران الثلاثية حول سوريا امتداد لقمة سوتشي

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:45 بتوقيت غرينتش

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش

الأکثر مشاهدة