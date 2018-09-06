فقدان طائرة تجسس استراتيجية أمريكية في البحر المتوسط

العالم- أوروبا

وقد سقطت الطائرة وغرقت بالقرب من ساحل إسبانيا في 26 يونيو/ حزيران. وقد أخفى الجيش الأمريكي هذا الحادث مدة شهرين ونصف.

وقال المتحدث باسم مركز القوات الجوية الأمريكية، جوش إيكوك بحسب The Drive، "إن التحقيق في سقوط RQ-4 مستمر، هذا ما يمكننا قوله في الوقت الحالي".

ولكن وفقا للموقع، فإنه قد تم العثور على الطائرة وإخراجها إلى السطح وتسليمها إلى القاعدة البحرية العسكرية روتا من أجل إرسالها إلى الولايات المتحدة.

والطائرة التي تحطمت قبالة سواحل إسبانيا — واحدة من غلوبال هوك، وتقوم بمهمات الاستطلاع من القاعدة الجوية سيغونيلا في صقلية. وتنفد طائرات التجسس مهمة الاستطلاع على طول الخط الفاصل في دونباس، وتراقب السفن الروسية والمنشآت العسكرية في بحر البلطيق والبحر الأبيض المتوسط.

وقال الكاتب تاير روغووي إن هذه هي الخسارة الثانية لـ RQ-4 في مدة عام وعدة أشهر، تحطمت طائرة بدون طيار مماثلة في صحراء كاليفورنيا بالقرب من جبل ويتني 21 يونيو 2017.

RQ-4 Global Hawk- هي طائرة يدون طيار استراتيجية قادرة على التحليق على ارتفاع 18 كيلومتر لمدة 30 ساعة. ويوجد على متن الطائرة نسخة مبسطة من مجمع الاستطلاع في طائرة التجسس U-2. وهي قادرة على الكشف عن الأهداف المتحركة على مسافة 100 كيلومتر أو مراقبة أرض بمساحة 37х110 كيلومتر. والكاميرات فيها ذات دقة عالية.