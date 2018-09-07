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ترامب: هذا أصعب إتفاق!

ترامب: هذا أصعب إتفاق!
الجمعة ٠٧ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

إعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن التوصل إلى إتفاق تسوية بين كيان الإحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية مهمة صعبة، وذلك بعد أن كان في الماضي أكثر تفاؤلاً.

العالم - الأميريكيتان

وقال الرئيس الأمريكي أمس الخميس خلال مؤتمر عبر الهاتف مع عدد من الحاخامات بمناسبة إحتفالات رأس السنة اليهودية: طوال حياتي كنت أسمع أن هذا أصعب إتفاق وقد بدأت أعتقد أنه قد يكون كذلك.

وأشار ترامب إلى أن صهره ومستشاره جاريد كوشنير والسفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان يعملان بجد، مكرراً إقتناعه بأنه سينجح في هذا الملف الذي فشل فيه جميع أسلافه.

وقال ترامب: "لقد حققنا تقدماً"، وذلك في وقت تستمر القطيعة بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة الأمريكية ولم يتم تحديد أي موعد لتقديم عرض محتمل لخطة تسوية.

وألغى الرئيس الأمريكي في نهاية أغسطس الماضي أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات التي تقدمها إدارته للسلطة الفلسطينية.

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