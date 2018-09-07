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مصر توقع اتفاقية بمليارات الدولارات لتغطية احتياجات مواطنيها

مصر توقع اتفاقية بمليارات الدولارات لتغطية احتياجات مواطنيها
الجمعة ٠٧ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

شهدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري سحر نصر، توقيع الاتفاق التنفيذي بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وهيئة السلع التموينية، المصرية بقيمة مليار دولار.

العالم - مصر

ووقعت الاتفاقية بين وزارة الاستثمار المصرية والتعاون الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 3 مليارات دولار لدعم توفير سلع أساسية للمواطنين.

وأكدت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أنها ستدعم مصر من أجل مزيد من التنمية، وإبرام خمس اتفاقيات إطارية مع الحكومة ممثلة بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي بمبلغ إجمالي قدره 9.2 مليار دولار أمريكي.

ودعمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) منذ إنشائها في عام 2008 وحتى أغسطس 2018، مصر بنحو 7.274 مليار دولار أمريكي لتمويل استيراد النفط الخام والمنتجات البترولية، بالإضافة إلى السلع الغذائية وغيرها من المنتجات.
 

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