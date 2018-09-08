ما الخطاب الذي وجهته مسيرات العودة لترامب.. شاهد الفيديو

العالم - فلسطين

الجمعة 24 وهذه المرة تحت شعار "عائدون رغم أنفك يا ترامب".. آلاف الفلسطينيين تجمعوا على تخوم شرق قطاع غزة لتجديد تمسكهم بحق عودتهم، وكسر الحصار عن غزة.

إشعال الإطارات المطاطية بهدف لحجب رؤية قناصة الاحتلال وإرسال البالونات الحارقة صوب الأراضي المحتلة.. وسائل نضال الفلسطينيين في مواجهة ترسانة قوات الاحتلال وقسوة عناصره.

الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، حملت ما وصفته ادارة المغامر ترامب المسؤولية عن اي تداعيات في المنطقة بسبب قراراته الطائشة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته الاسلامية والمسيحية.

ومع تبدد آمال التوصل لتهدئة ميدانية تفضي إلى إنهاء الحصار عن قطاع غزة، يصر الشعب الفلسطيني على مواصلة نضاله الشعبي ضد الاحتلال الإسرائيلي؛ وهو ما دفع محللين للتأكيد على ازدياد وتيرة المسيرات السلمية الشعبية حتى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه.