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ما الخطاب الذي وجهته مسيرات العودة لترامب.. شاهد الفيديو

السبت ٠٨ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

استشهد شاب فلسطيني واصيب نحو 400 آخرين جراء إطلاق جنود الاحتلال الاسرائيلي الرصاص الحي والغارات السامة على المتظاهرين السلميين خلال مشاركتهم في جمعة "عائدون رغم أنفك يا ترامب". وأكدت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار أن المؤامرة الأميركية والإسرائيلية تسعى الى طمس حقوق الفلسطينيين المشروعة، وفي مقدمتها حق العودة.

العالم - فلسطين

الجمعة 24 وهذه المرة تحت شعار "عائدون رغم أنفك يا ترامب".. آلاف الفلسطينيين تجمعوا على تخوم شرق قطاع غزة لتجديد تمسكهم بحق عودتهم، وكسر الحصار عن غزة.

إشعال الإطارات المطاطية بهدف لحجب رؤية قناصة الاحتلال وإرسال البالونات الحارقة صوب الأراضي المحتلة.. وسائل نضال الفلسطينيين في مواجهة ترسانة قوات الاحتلال وقسوة عناصره.

الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، حملت ما وصفته ادارة المغامر ترامب المسؤولية عن اي تداعيات في المنطقة بسبب قراراته الطائشة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته الاسلامية والمسيحية.

ومع تبدد آمال التوصل لتهدئة ميدانية تفضي إلى إنهاء الحصار عن قطاع غزة، يصر الشعب الفلسطيني على مواصلة نضاله الشعبي ضد الاحتلال الإسرائيلي؛ وهو ما دفع محللين للتأكيد على ازدياد وتيرة المسيرات السلمية الشعبية حتى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه.

 

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ما الخطاب الذي وجهته مسيرات العودة لترامب.. شاهد الفيديو

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