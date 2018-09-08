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مسؤول ايراني : قمة طهران بحثت قضايا مهمة جدا حول سوريا

السبت ٠٨ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

القمة الثلاثية في طهران، خرجت بموقف موحد بخصوص ادلب السورية وتأثير قمة طهران على تطورات الوضع في إدلب وفي حديث مع محمد ايراني مدير عام دائرة الشرق الاوسط في وزارة الخارجية الايرانية اكد ان قمة طهران الثلاثية بحثت قضايا مهمة جدا حول سوريا .

العالم - خاص بالعالم 

اكد محمد ايراني انه مما لا شك فيه ان القمة الثلاثية قد عقدت في ظروف كانت فيه البلدان الثلاثة ايران وتركيا وروسيا  ،تمر في ظروف متناظرة ومتشابهة من ناحية التهديدات المشتركة الامريكية ،ومقاطعات امريكية ايضا ، ونعتقد ان هذه القمة الثلاثية قد جاءت في افضل الاوقات وكما تمت اليه الاشارة هناك نقاط مهمة جدا قد طرحت في هذه القمة وتم بحثها .

 واكد "ايراني" ان :" البلدان الثلاثة  ايران وتركيا وروسيا،  قد أكدت على ان الازمة السورية لا يمكن حلها عسكريا ، الا بالحوار السياسي ومكافحة الارهاب ، وقضية المساعدات الانسانية واللاجئين السوريين ، واعادة السلام والامن الى سوريا وهو من الموضوعات الهامة التي تم التطرق اليها في قمة طهران.

وأوضح "ايراني ":" ان النقطة الاهم هي  تكمن في ازمة ادلب وهي اننا ننظر الى تيارين هما تيارالدولة والتيار المعارض ، ونطالب تركيا بضرورة التصنيف ما بين المدنيين وبين الجماعات المسلحة وكل الاطراف تاخذ بعين الاعتبار شدة العنف وان تكون الخسائر بحدها الانى ، والجمهورية الاسلامية الايرانية لاتريد ان تكون هنالك خسائر على اقل تقدير، وهناك قلق تركي من الازمة في ادلب ".

 وأكد "ايراني" ان الارهابيين لن يسمحوا بحل هذه الازمة بشكل سلمي وهو الاحتمال الاكبر ، وتحاول المجموعات الارهابية ان تشتبك و تقاتل الجيش السوري ، ولا تريد ولا تميل الولايات المتحدة الى حلحلة الازمة السياسية في سوريا ، وتحاول الاشاعة بعدم توصل قمة طهران الى اي نتائج ، وهذا غير صحيح .   

التفاصيل في الفيديو المرفق...

 

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