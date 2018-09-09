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أوباما يحضّ الناخبين على التعبئة ضد "سياسة الخوف"

أوباما يحضّ الناخبين على التعبئة ضد
الأحد ٠٩ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

حضّ الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الناخبين السبت على التعبئة وإعادة السيطرة إلى الديموقراطيين في الكونغرس، شاجبًا ما وصفه بـ"سياسة الخوف" التي تقسم البلاد.

العالم - الأميرکيتان

وقال أوباما أمام حشد كبير في مدينة آناهايم بمقاطعة أورانج المعقل التقليدي للجمهوريين في ولاية كاليفورنيا، إنّ الأمة تعيش "لحظة صعبة".

ومنذ مغادرته البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير 2017، التزم أوباما الصمت نسبيًا، لكن يبدو أنه قرّر مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية الدخول بقوّة في المعمعة السياسية دعمًا للمرشّحين الديموقراطيين.

وتجري الانتخابات المقبلة في 6 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل لتجديد كامل أعضاء مجلس النواب الـ435 وثلث أعضاء مجلس الشيوخ والحكّام في 36 ولاية.

وأضاف أوباما "هذه لحظة مهمّة في تاريخنا، لدينا الفرصة لنُعيد القليل من الكرامة لحياتنا السياسية"، محذّرًا من أنه "إذا لم نردّ، فإنّ الأمور يمكن أن تزداد سوءًا"، وداعيًا الناخبين إلى إرسال إشارة واضحة وإنهاء "دورة الغضب والانقسام".

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