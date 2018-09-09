البث المباشر
يستعد مئات المستوطنين لاقتحام كبير للمسجد الأقصى صباح اليوم، بمناسبة ما يسمى "رأس السنة العبرية"
مشاة البحرية الروسية تنفذ مناورات إنزال للأفراد والمعدات على الساحل السوري
مقتل رئيس وزراء جمهورية أبخازيا غينادي غاغوليا في حادث سير على الطريق بين جنوب روسيا وسوخومي
مراسل العالم : طيران العدوان السعودي يشن أكثر من 40 غارة على منطقة كيلو16 والأماكن المجاورة لها في مديرية الحالي بالحديدة منذ الصباح
مراسل العالم : اصابة 19 مواطن في غارات لطيران العدوان السعودي على مصنع مطاحن البحر الأحمر في كيلو16 بمديرية الحالي بالحديدة
مراسل العالم عن مصدر عسكري : خسائر قوى الغزو والاحتلال في الساحل الغربي بلغت منذ الصباح وحتى الساعة الواحدة ظهراً 53 قتيلا جريحا وتم نقلهم إلى مستشفى العنبرة في الخوخة ومستشفى المخا أغلبهم نقلوا من جبهة الجاح
مراسل العالم : 8 اصابات في مدينة السقيلبية بريف حماة بصواريخ الإرهابيين
مراسل العالم : المجموعات المسلحة تعتدي على المدنيين في مدينة السقيلبية بريف حماة بقذيفتين صاروخيتين
القيادي بالحشد الشعبي ابو مهدي المهندس: نطالب الحكومة بتحديد موقفها من تواجد قوات التحالف الدولي في الوقت الحاضر
القيادي بالحشد الشعبي ابو مهدي المهندس: الامريكيون تركوا العراق في وقت كاد فيه ان يسقط ولم يقف معنا سوى ايران

دخلت شقة بالخطأ فظنت صاحبها لصا فقتلته!!

دخلت شقة بالخطأ فظنت صاحبها لصا فقتلته!!
الأحد ٠٩ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

قتلت شرطية بولاية تكساس شابا في شقته، بعد ما أطلقت عليه النار فأردته قتيلا، حيث اعتقدت بالخطأ أنه قد تسلل إلى شقتها، وذلك وفق ما أعلنته الشرطة الأميركية.

العالم - حوادث 

وبحسب بيان صادر عن الشرطة، فإنها دخلت منزل الضحية بعد انتهاء نوبة عملها، معتقدة أنه منزلها، لتجد فيه بوثام شيم جان، البالغ من العمر 26 عاما.

ولم تقدم السلطات مزيدا من التفاصيل، عن كيفية حدوث الشجار، لكن الشرطية أخرجت مسدسها، وأطلقت النار على جان في نهاية الأمر.

واتصلت الشرطية، التي كانت لا تزال ترتدي زي العمل ولم تصب بأي أذي، بالشرطة لإبلاغها بالحادث.

ووصلت الشرطة إلى موقع الحادث بعد أربع دقائق من البلاغ، وقدمت إسعافات أولية للضحية في مكان الحادث، قبل أن يُنقل إلى المستشفى، لكنه توفى في وقت لاحق.

ووقع الحادث في مجمع سكني راق، يبعد أمتارا عن مقر الشرطة وسط دالاس.

ومُنحت الشرطية إجازة إجبارية عن العمل، إلى أن تجري الشرطة ومكتب المدعي العام المحلي التحقيقات اللازمة.

وذكرت وسائل إعلام محلية إن جان مواطن من دولة سانت لوسيا، وهي جزيرة في البحر الكاريبي.

وقالت ريني هول، رئيس شرطة دالاس، في مؤتمر صحفي الجمعة إن الحادث يبدو "حالة نادرة للغاية".

وأضافت: "حتى الآن هناك الكثير من الأسئلة، وليس الإجابات".

وقالت الشرطة إنها أخذت عينة دم من الشرطية لاختبارها، وإنها حصلت على قرار بالقبض عليها.

وفي مؤتمر صحافي صباح الجمعة قال وارين ميتشل، الضابط في شرطة دالاس، إن الشرطة لم تستجوبها حتى الآن.

ولم يعلق ميتشل، على ما إذا كانت الشرطية قد اعتقدت بالخطأ أن الضحية تسلل إلى شقتها، حينما أطلقت النار عليه.

وأضاف ميتشل: "لا يزال أمامنا الكثير لعمله في هذا التحقيق".

ولم تستجوب الشرطة أي أشخاص حتى ذلك الحين، ولم تذكر أن هناك شهودا للواقعة.

وتجري إدارة شرطة دالاس ومكتب المدعي العام المحلي تحقيقا مشتركا.

وكان جان يتدرب في شركة في دالاس، وفقا لقناة إن بي سي نيوز.

وقالت ألي جان، والدة الشاب القتيل،إن عائلته صدمت بخبر مقتله.

وأضافت: "لا بد أن يكون شخصا مختلا، ذلك الذي لا يدرك أنه قد دخل إلى شقة سكنية بالخطأ. إنه أعزب. الأشياء مختلفة تماما في شقته".

وتابعت: "إذا جربت مفتاحك ولم يفتح الباب، فإن هذا لا بد أن يجعلك تدرك أنك في شقة أخرى".

روابط ذات صلة

شاهد: سائق متهور يجر شرطية مرور لأميال!

بالفيديو .. اعتداء على شرطية يثير غضبا عارما في فرنسا

حبس مقيمة في البحرين بسبب “عضها” شرطية!!

شاهد... مصرع شرطية ابتلعتها حفرة عملاقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

اكتشاف مقبرة جماعية تضم جماجم ورفات بشرية... استخدمتها عصابات!!

الإمارات تحث على تدخل عربي في سوريا

إيقاف "ملتقى المؤسسات الدعوية" في السعودية

البنتاغون يدرس خيارات عسكرية للرد على تحرير ادلب

ظریف: التغییر المفاجئ لمواقف امیركا مثیر للسخریة

ميلانيا تواجه هجوما لاذعا والسبب ترامب!!

منتخب سيدات ايران لكرة الطائرة يهزم بطل رومانيا

الخارجية الروسية.. تقرير أمانو يؤكد عدم إنتهاك إيران للإتفاق النووي

نائب عراقي: العبادي فشل في تقديم اجابات مقنعة أمام مجلس النواب

مفوضية اللاجئين تقول إن منشأة بطرابلس جاهزة لمساعدة لاجئين في ليبيا

نيويورك تايمز تکشف تخطيط إدارة ترامب للإطاحة بمادورو

الحزب الحاكم يتصدر في الانتخابات الموريتانية

وصول تعزيزات تركية جديدة على حدودها مع سوريا

هذا أحدث موقف اتخذه وكيل المرجعية الدينية تجاه البصرة

الخزعلي يغرد بشأن البيان الاخير للصدر

دخلت شقة بالخطأ فظنت صاحبها لصا فقتلته!!

اكتشاف أقدم مسجد يعود لفترة الخلافة العباسية!!

حفتر: أنا قادر على نقل الحرب إلى الجزائر!

الشرطة اليونانية تطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين ضد اتفاق مع مقدونيا

أوباما يحضّ الناخبين على التعبئة ضد "سياسة الخوف"

الأکثر مشاهدة