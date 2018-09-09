اكتشاف مقبرة جماعية تضم جماجم ورفات بشرية... استخدمتها عصابات!!

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وأشار ” وينكلر ” إلى أنه تم اكتشاف الجثث في ولاية فيراكروز الشرقية، ولكن لم يتم الكشف عن الموقع الدقيق لأسباب أمنية؛ حيث كثيرًا ما تستخدم عصابات المخدرات المكسيكية الحفر السري للتخلص من ضحاياها، ففي مارس من العام الماضي، تم العثور على 250 جمجمة في مقبرة جماعية في المنطقة.

وأوضح إن المحققين عثروا أيضًا على حوالي 200 قطعة من الملابس و114 بطاقة هوية وأجزاء أخرى في نفس الحفرة، لكن الباحثين يستخدمون عدد الجماجم للتنبؤ بحجم الضحايا المدفونين هناك، وكانت ولاية فيراكروز مسرحًا للمعارك الدامية بين عصابات زيتاس وخاليسكو.