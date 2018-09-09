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ترامب يدخل "المدينة المجنونة"!

ترامب يدخل
الأحد ٠٩ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

من جديد تتفجر المشاكل داخل البيت الأبيض في واشنطن، فقد طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب المدعي العام جيف سيشنز بالتحقيق لمعرفة الشخص الذي وضع لافتة مكتوبا عليها "الدخول إلى المدينة المجنونة: الولايات المتحدة الأميركية" على باب المكتب البيضاوي.

العالم- الأميركيتان

وذكرت مجلة "نيويوركر" الأميركية أن ترامب لاحظ الإشارة للمرة الأولى صباح الجمعة، واستشاط غضبا قبل أن يطلب من مستشارته كيليان كونواي أن تقرأ ما كُتب.

ووفقا لمطلعين من البيت الأبيض، فإن تحديد من كتب العبارة قد يكون أمرا صعبا، فهناك ما بين 70 و100 موظف البيت الأبيض يستخدمون كلمة "المدينة المجنونة" لوصف بيئة عملهم.

وقال ترامب للصحفيين الجمعة "من وضع هذه العلامة على بابي قد ارتكب خيانة للولايات المتحدة".

كما طلب ترامب فتح تحقيق بشأن نشر صحيفة "نيويورك تايمز" مقالا قبل أيام لمسؤول كبير في إدارته لم تسمه، وقال إنه جزء من "المقاومة" التي تعمل ضد "أسوأ اندفاعات" الرئيس.

المصدر : الصحافة الأميركية

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