البث المباشر
اقتحم الوزير في حكومة الاحتلال "أوري أريئيل"، ومعه ٥٩ مستوطنا،ً باحات المسجد الأقصى المبارك، منذ صباح اليوم
يستعد مئات المستوطنين لاقتحام كبير للمسجد الأقصى صباح اليوم، بمناسبة ما يسمى "رأس السنة العبرية"
مشاة البحرية الروسية تنفذ مناورات إنزال للأفراد والمعدات على الساحل السوري
مقتل رئيس وزراء جمهورية أبخازيا غينادي غاغوليا في حادث سير على الطريق بين جنوب روسيا وسوخومي
مراسل العالم : طيران العدوان السعودي يشن أكثر من 40 غارة على منطقة كيلو16 والأماكن المجاورة لها في مديرية الحالي بالحديدة منذ الصباح
مراسل العالم : اصابة 19 مواطن في غارات لطيران العدوان السعودي على مصنع مطاحن البحر الأحمر في كيلو16 بمديرية الحالي بالحديدة
مراسل العالم عن مصدر عسكري : خسائر قوى الغزو والاحتلال في الساحل الغربي بلغت منذ الصباح وحتى الساعة الواحدة ظهراً 53 قتيلا جريحا وتم نقلهم إلى مستشفى العنبرة في الخوخة ومستشفى المخا أغلبهم نقلوا من جبهة الجاح
مراسل العالم : 8 اصابات في مدينة السقيلبية بريف حماة بصواريخ الإرهابيين
مراسل العالم : المجموعات المسلحة تعتدي على المدنيين في مدينة السقيلبية بريف حماة بقذيفتين صاروخيتين
القيادي بالحشد الشعبي ابو مهدي المهندس: نطالب الحكومة بتحديد موقفها من تواجد قوات التحالف الدولي في الوقت الحاضر

"فضيحة" في البيت الأبيض...تكشف عنها الغارديان!!

الأحد ٠٩ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

قال مصور فوتوغرافي يعمل في الحكومة الأمريكية في تحقيق رسمي إنه تلاعب في صور حفل تنصيب الرئيس دونالد ترامب لإزالة الأماكن البيضاء الفارغة لترك إنطباع بأن الحضور الجماهيري كان كبيرا ويفوق حفل تنصيب سلفه باراك أوباما.

العالم - منوعات 

وجاءت شهادة المصور في وثائق رسمية أمريكية لتحقيق جرى العام الماضي إلا أن صحيفة الغارديان البريطانية نشرتها أمس لتصبح أول وسيلة إعلامية تحصل على تلك المستندات بموجب قانون حرية الحصول على المعلومات.

وتذكر المستندات أن السكرتير الصحفي للبيت الأبيض آنذاك، شون سبايسر، طلب من موظفين في إدارة المتنزهات الوطنية الحكومية تعديل تلك الصور لجعلها أكثر إرضاء لترامب الذي شكك في الصور الأصلية التي نشرتها الإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من تنصيبه قائلا إن عدد الحضور أقل بكثير مما شاهده هو بعينيه في الحفل.

يذكرأن سبايسر عقد مؤتمرا صحفيا بعد تعديل الصور وزعم إن الحضور كان الأكبر من نوعه في تاريخ تنصيب رؤساء الولايات المتحدة.

روابط ذات صلة

بالصورة.. "يد الله" تضرب البيت الأبيض!

إنفوجرافيك.. "الخوف: ترامب في البيت الأبيض"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

تحذير صادم من مجففات اليدين في المرافق الصحية!

تركيا ترسل تعزيزات جديدة لقواتها على حدودها مع سوريا

أول ديمقراطية في التاريخ أقصت النساء والعبيد!!

البصرة عاشت ليلة هادئة بعد أيامٍ دامية

الصحة العراقية تعلن حصيلة ضحايا التظاهرات في البصرة

مجلس الوزراء العراقي يصادق على قرارات عدة حول أوضاع البصرة

ترامب يدخل "المدينة المجنونة"!

اختطاف أحد موظفي منظمة الهجرة الدولية باليمن

خطر مميت لدواء مسكن شائع الاستخدام!!

"فضيحة" في البيت الأبيض...تكشف عنها الغارديان!!

استهداف تجمعات مرتزقة العدوان في حريب نهم غرب مأرب

في جنوب ايران.. استشهاد اثنين من قوی الامن الداخلي على يد مسلحين

اليمن يحمل تحالف العدوان مسؤولية فشل مشاورات جنيف

اكتشاف مقبرة جماعية تضم جماجم ورفات بشرية... استخدمتها عصابات!!

الإمارات تحث على تدخل عربي في سوريا

إيقاف "ملتقى المؤسسات الدعوية" في السعودية

البنتاغون يدرس خيارات عسكرية للرد على تحرير ادلب

ظریف: التغییر المفاجئ لمواقف امیركا مثیر للسخریة

ميلانيا تواجه هجوما لاذعا والسبب ترامب!!

منتخب سيدات ايران لكرة الطائرة يهزم بطل رومانيا

الأکثر مشاهدة