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رئيس وزراء مصر: الدين الخارجي قفز لـ92.6 مليار دولار

رئيس وزراء مصر: الدين الخارجي قفز لـ92.6 مليار دولار
الأحد ٠٩ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأحد، إن "إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية حزيران/ يونيو الماضي، وذلك ارتفاعا من 88.2 مليار في نهاية آذار/ مارس".

العالم - مصر

وأضاف مدبولي في مقابلة مع صحيفة "الوطن" المصرية، أن "نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 37.2 بالمئة في نهاية السنة المالية 2017/ 2018 بزيادة طفيفة من 36.8 بالمئة في نهاية الربع الثالث من السنة ذاتها".

وعزا رئيس الوزراء زيادة حجم الدين الخارجي إلى "توسع الدولة في الاقتراض من الخارج خلال الفترة الماضية من أجل سد الفجوة التمويلية وحل أزمة نقص العملة الأجنبية في السوق".

وكان الدين الخارجي لمصر 79.02 مليار دولار في نهاية حزيران/ يونيو 2017 مسجلا بذلك زيادة نسبتها 17.23 بالمئة بعدما ارتفع بنحو 13.62 مليار دولار.

(وكالات)

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