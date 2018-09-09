رئيس وزراء مصر: الدين الخارجي قفز لـ92.6 مليار دولار

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وأضاف مدبولي في مقابلة مع صحيفة "الوطن" المصرية، أن "نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 37.2 بالمئة في نهاية السنة المالية 2017/ 2018 بزيادة طفيفة من 36.8 بالمئة في نهاية الربع الثالث من السنة ذاتها".

وعزا رئيس الوزراء زيادة حجم الدين الخارجي إلى "توسع الدولة في الاقتراض من الخارج خلال الفترة الماضية من أجل سد الفجوة التمويلية وحل أزمة نقص العملة الأجنبية في السوق".

وكان الدين الخارجي لمصر 79.02 مليار دولار في نهاية حزيران/ يونيو 2017 مسجلا بذلك زيادة نسبتها 17.23 بالمئة بعدما ارتفع بنحو 13.62 مليار دولار.

(وكالات)