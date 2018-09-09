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مصر تنظم المعرض الدولي الأول للصناعات العسكرية "إيديكس 2018"

مصر تنظم المعرض الدولي الأول للصناعات العسكرية
الأحد ٠٩ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

تنظم وزارتا الدفاع والإنتاج الحربي وشركة "CLARION EVENTS" الإنجليزية العالمية للدفاع والأمن المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية"EDEX-2018 "، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2018 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

العالم- مصر

يشارك في فعاليات المعرض أكثر من (300) شركة من كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية، ومن المتوقع أن يجذب المعرض ما يزيد عن (10) آلاف زائر من مختلف دول العالم المهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية.

وكان أكد نائب المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت" ألكسندر شيربينين، أن الشركة في العام الحالي ستشارك لأول مرة في معرضي أسلحة في مصر والفلبين، نهاية أغسطس/تشرين الماضي.

وقال شيربينين في حديث لمجلة "الدفاع الوطني": "لأول مرة ستشارك الشركة في معرض "أداس — 2018" في الفلبين ومعرض "إيديكس — 2018" في مصر".

وإضافة إلى ذلك ستشارك "روس أوبورون إكسبورت" في عام 2018 في معارض "أفريقيا إيروسبيس أند ديفينس" في جنوب أفريقيا، و"أديكس-2018" في أذربيجان و"إندو ديفينس" في إندونيسيا و"إيرشو تشاينا" في الصين و"أيدياس — 2018" في باكستان.

ومن المخطط أن تشارك "روس أوبورون إكسبورت" في عام 2019 المقبل في أكثر من 20 معرضا في روسيا وخارجها.

وكانت مؤسسة "روستيخ" التي تضم في تشكيلها شركة "روس أوبورون إكسبورت" أعلنت أنها لن تعرض المعدات العسكرية الروسية في العام الحالي في معرض الطيران في فارنبورو في بريطانيا ومعرضي يورونافال ويوروساتوري في فرنسا. 

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