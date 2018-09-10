مقتل "اثنان من أخطر العناصر الإرهابية" في شمال سيناء

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وأضافت الوكالة أن القتلى بينهم ”اثنان من أخطر العناصر الإرهابية“ وهما محمد إبراهيم جبر شاهين وجمعة عياد مرشود. ولم تذكر أي تفاصيل أخرى عن الرجلين أو إلى أي جماعة ارهابية ينتميان.

وقالت الوكالة في تقريرها إن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية تلقى معلومات حول ”اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية لمحطة وقود مهجورة... وكرا لهم استعدادا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات“.

وأضافت أن قوات الشرطة تعرضت لإطلاق نار من المسلحين عندما حاولت استهدافهم وهو ما دفعها للرد بإطلاق النار. ولم يشر التقرير إلى وقوع قتلى أو مصابين في صفوف الشرطة.

وذكر التقرير أن الشرطة عثرت في الموقع على خمس بنادق آلية وكمية كبيرة من الطلقات النارية وبندقية خرطوش وعبوتين ناسفتين.