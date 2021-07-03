السبت ٠٣ يوليو ٢٠٢١
٠٤:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد .. السعودية العظمى بين اوهام بن سلمان والواقع على الأرض!

السبت ٠٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

تناولت الحلقة الجديدة من برنامج المحميات على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع طرح مصطلح "السعودية العظمى" ومزاعم القيادة السعودية حول قدرتها في السياسات الداخلية والخارجية بينما الواقع يؤكد عكس ما تروجه السعودية لنفسها.

العالم - المحميات

روابط ذات صلة

شاهد .. ماذا حصد بن سلمان بعد 4 سنوات من انقلابه على بن نايف؟

لهذا السبب..السعودية تمنع السفر من وإلى الإمارات

شاهد .. البأس اليماني يأخذ ثأر شهداء العدوان بضربات موجعة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد .. السعودية العظمى بين اوهام بن سلمان والواقع على الأرض!

وزيرة مصرية في بغداد لتعزيز التعاون بعدة مجالات

تعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم شمال المحيط الهندي

اتهام شرطي باكستاني بقتل رجل تمت تبرئته من التجديف

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. مستجدات الملف الليبي والدوران حول الأزمة

شاهد: جنود الاحتلال يطلقون النار على طفل فر منهم