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مقتل 47 شخصا في تحطم طائرة عسكرية بالفلبين وإصابة 49

مقتل 47 شخصا في تحطم طائرة عسكرية بالفلبين وإصابة 49
الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

اكد قائد الجيش الفلبيني، سيريليتو سوبيجانا، إن السلطات تحققت من أوضاع جميع ركاب الطائرة العسكرية المنكوبة وعددهم 96 فردا.

العالم - اسيا والباسفيك

وأوضح سيريليتو سوبيجانا، أن 47 منهم قد لقوا حتفهم في الحادث .

وأضاف قائد الجيش الفلبيني، أن 49 عسكريا قد أصيبوا، وفقا لرويترز.

وذكرت وزارة الدفاع أمس الأحد، أن ثلاثة مدنيين على الأرض قتلوا أيضا في الحادث فضلا عن إصابة أربعة مدنيين.

كان المتحدث العسكري الكولونيل إدجارد أريفالو، قد قال إن "طائرة النقل العسكري لوكهيد سي-130 حاولت الهبوط في مطار جولو بإقليم سولو في جنوب البلاد لكنها تجاوزت المدرج".

وقال وزير الدفاع ديلفن لورنزانا، إنه "أمر بفتح تحقيق في الحادث عقب انتهاء عمليات الإنقاذ".

ويستبعد الجيش تعرض الطائرة لهجوم.

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