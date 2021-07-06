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شاهد.. استئناف استهداف السفارة الاميركية في العراق

الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش

مرة أخرى تتعرض السفارة الأمريكية في بغداد لهجوم بالطائرات المسيرة بعد ان أعلنت مصادر أمنية عراقية اعتراض طائرة مسيرة مفخخة و إسقاطها قرب السفارة دون وقوع خسائر بشرية.

العالم - العراق

وقالت المصادر إنّ الطائرة المسيّرة لم تتمكن من الوصول إلى مجمع السفارة. إلى ذلك أفاد مصدر أمني آخر بسماع صافرات الانذار داخل السفارة الأميركية، وتفعيل منظومة الدفاع الجوي بداخلها بعد رصد جسم غريب في سماء المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وفي محافظة الأنبار، أعلنتْ مصادر اعلامية عراقية أنّ ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطتْ داخل قاعدة عين الأسد الجوية دون وقوع اصابات بشرية.

وقالتْ المصادر إنّ الصواريخ اطلقتْ من منطقة هيت في محافظة الأنبار، وهو ما اعترف به التحالف الأميركي في العراق. واستهدف خمسة واربعون هجوما المصالح الأميركية في العراق منذ بداية العام الجاري، لاسيما السفارة الأميركية في بغداد، وقواعد عسكرية تضم أميركيين، فضلا عن الأرتال اللوجستية.

إلى ذلك اعتبر تحالف الفتح أنّ الولايات المتحدة هي أكثر دولة مارستْ العداء والإرهاب ضد الشعب العراقي.

وأعرب النائب عن تحالف الفتح محمد الشبكي عن رفضه للتدخلات الخارجية في الشأن العراقي، وندد بالعدوان الأميركي الأخير على مواقع الحشد الشعبي، وقال إنّ الهدف الاستراتيجي لأميركا هو تدمير العراق ونهب ثرواته وإضعاف شعبه وتقسيمه الى دويلات.

وأضاف الشبكي أنّ التدخل الأميركي في العراق يصب في صالح الكيان الاسرائيلي، مشيرا الى أنّ واشنطن تكنّ العداء للشعب العراقي والحشد الشعبي والرموز الوطنية.

وكانت قضية القوات الأمريكية في العراق قد أصبحت على صفيح ساخن منذ مطلع العام الماضي، بعد أن اتخذ البرلمان العراقي قرارا يوم الخامس من يناير/كانون الثاني، بخروج جميع القوات الأجنبية بما فيها الأمريكية البالغ عددها خمسة الاف و مئتي جنديا من البلاد.

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