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مؤتمر اتحاد الإعلاميين:

القضية الفلسطينية مركزية ونجرم كافة أنواع التطبيع مع "إسرائيل"

القضية الفلسطينية مركزية ونجرم كافة أنواع التطبيع مع
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

أكد البيان الختامي لمؤتمر اتحاد الإعلاميين اليمنيين على أن "القضية الفلسطينية هي قضية المسلمين والدفاع عنها حتى تحريرها من دنس العدو الإسرائيلي والتركيز على أهميتها إعلاميا."

العالم- اليمن

وأضاف البيان أن "تجريم التطبيع وجميع أشكال العلاقات مع العدو الإسرائيلي واعتبارها خيانة وولاء للعدو والعمل بشكل مكثف لإدانة المطبعين."

وأكد على أن "المقاطعة للعدو الإسرائيلي سلاح مهم يجب تفعليه ويجب تنظيم حملة إعلامية مشتركة للتوعية بقائمة المنتجات الأمريكية وخطر التعامل معها."

وأوضح أنه من واجب الاعلام "التصدي للتضليل الأمريكي وتوعية الشعوب بخطر أمريكا والعمل على مضاعفة السخط تجاهها وتعريتها من خلال أعمال إعلامية وثقافية."

وأشار البيان الى "تطوير التنسيق والاتصال بين الإعلام المقاوم وتدشين انشطة مشتركة.. ويجب أن يكون هنالك سياسية مشتركة لإعلام المقاومة في تحديد المصطلحات والأولويات."

وقال البيان الختامي: من الضروري العمل على وضع خطط لمواكبة أي معركة عسكرية مقبلة في أطار معادلة القدس في مواجهة العدو الإسرائيلي، والعمل على تنسيق حملات في وسائل التواصل الاجتماعي."

وأكد على "اعتبار القرصنة الأمريكية استمرار للحرب على الصحافة الحرة وضرورة التوحد والتكامل والمزيد من التنسيق في وسائل الحماية... وتطوير الأداء الإعلامي المقاوم من خلال تبادل التأهيل والتدريب."

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مؤتمر اتحاد الإعلاميين: القضية الفلسطينية مركزية ونجرم كافة أنواع التطبيع مع "إسرائيل"